Compagnie aeree, le più sicure al mondo secondo questa classifica

Su Airline Rating esce la classifica delle compagnie aeree più sicure per viaggiare: ecco cosa dicono i dati.

Dopo il recente incidente aereo in Giappone, sempre più persone si chiedono quali compagnie aeree siano le più sicure per viaggiare in giro per il mondo o nel proprio Paese. Dopotutto prendere l’aereo è diventata una consuetudine per molti professionisti, costretti per lavoro a visitare più città italiane o europee durante la giornata per i propri impegni lavorativi.

Compagnie aeree sicure: la paura di chi viaggia sugli aeroplani

Resta un fatto: i casi di incidenti aerei avvengono molto raramente e soprattutto hanno percentuali bassissime in confronto a quelli che possono essere gli incidenti che si verificano in strada. L’aereo da più professionisti del settore aerospaziale è definito come un mezzo sicurissimo con la giusta manutenzione, tanto da essere considerato come il mezzo di trasporto più affidabile del pianeta.

Compagnie aeree sicure: gli incidenti fanno cambiare le nostre abitudini?

Gli incidenti aerei che abbiamo visto negli ultimi vent’anni dobbiamo concepirli come fatalità, che purtroppo in ogni frangente della quotidianità possono presentarsi. Questo però non deve spingerci a cambiare le nostre abitudini di viaggio, magari facendoci escludere la soluzione di un comodo aereo per raggiungere continenti lontano o mete in tempi molto brevi.

Compagnie aeree sicure: quali sono?

I giornali specializzati in turismo, per l’anno 2024, hanno stillato una classifica delle 25 compagnie aeree più sicure dove poter viaggiare in tutta tranquillità. La lista è passata in rassegna anche all’Airline Ratings, sito dell’aviazione e che ha puntato a una notizia che potesse in qualche maniera tranquillizzare anche gli utenti del trasporto aereo più ansiosi.

Compagnie aeree sicure: la migliore in Oceania

A vincere la speciale classifica della sicurezza sui mezzi di trasporto aerei quest’anno è la compagnia Air New Zealand. Il vettore neozelandese è enfatizzato dai professionisti del mondo aeronautico, descrivendo la compagnia come sicura e soprattutto attenta a ogni dettagli di questo aspetto: condizioni che, nei fatti, rendono i propri clienti sicuri in ogni loro viaggio.

A rafforzare la posizione del vettore neozelandese anche una storia fatta di eccellenza aeronautica e innovazione: nessun incidente aereo alle spalle, ma soprattutto mezzi che rappresentano l’avanguardia della tecnologia aerospaziale per i viaggi in giro per il mondo.

Compagnie aeree sicure: l’eccellenza delle compagnie oceaniche

Gli scalini più bassi del podio, ovvero secondo e terzo posto, vanno all’Austrialia, coi propri vettori che si attestano davanti a un gigante come Etihad Airways. Qantas arriva alle spalle di Air New Zealand, ma solo per un fattore anagrafico: i neozelandesi avrebbero incrementato ulteriori punti mettendo in flotta dei giovanissimi piloti e pieni di esperienza. Ciò nonostante la compagnia australiana abbia vinto la speciale classifica lo scorso anno, 2023, e anche quella di edizioni precedenti, grazie anche a una vera rivoluzione nel proprio rinnovamento di flotta. Alle sue spalle, poi, si è piazzato il secondo vettore australiano della Virgin Australia.