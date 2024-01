Cosa fare gratis a Roma il weekend di sabato 13 e domenica 14 gennaio

Passate le feste, la stagione invernale a Roma permette di scegliere tra tantissime mostre, spettacoli teatrali, rassegne culturali e mercatini vintage. Tutti rigorosamente gratuiti, ecco la nostra selezione!

Non sapete cosa fare il primo weekend dopo le vacanze di Natale? Non demoralizzatevi perché sabato 13 e domenica 14 gennaio sono tantissime le occasioni a Roma per vivere il finesettimana low-budget e senza annoiarsi. Dagli appuntamenti del Teatro Argentina, ai mercatini Eco & Chic Market, passando per i concerti e le commerorazioni. Non rimane che scegliere cosa volete fare, tenendo presente che il 14 gennaio però ci sarà il blocco delle auto.

Ingresso libero al Teatro Argentina per i tre secoli di attività

La Fondazione Teatro di Roma, per ricordare e festeggiare i quasi tre secoli di attività del Teatro Valle (inaugurato nel gennaio del 1727), propone fino al 3 marzo Il Teatro Valle: trecento anni di spettacoli, una serie di incontri ed esposizioni al Teatro Argentina sugli artisti e gli spettacoli che hanno fatto la storia della sala teatrale. Ingresso libero fino a esaurimento posti; orari: dal giovedì alla domenica dalle ore 12 alle ore 15. Maggiori info qui.

Mercatini vintage a Roma

La domenica si può anche curiosare tra i mercatini vintage della Capitale. Tra questi, Anima Verde Market a Città dell’Altra Economia (Largo Dino Frisullo): l’Anima Verde Market: Il mercatino degli artigiani, artisti e produttori green, è aperto con ingresso libero la domenica con orario dalle 10:00 alle 19:00 Qui, ogni domenica fino al 26 maggio trovate un bel mercatino artigianale con una vasta selezione di prodotti unici e di alta qualità, realizzati a mano con materiali ecologici e provenienti da produttori locali.

Torna ad anno nuovo anche l’Eco&Chic Market a San Lorenzo, domenica 14 gennaio: il mercatino di artigianato e vintage selezionato, ormai appuntamento fisso per gli abitanti della zona e non solo. Si potranno trovare gioielli in diversi metalli, ottone, bronzo e anche argento, realizzati con la tecnica della cera persa; bigiotteria in materiali diversi come tessuto, bioresina, legno, ceramica, bottoni o elementi di riciclo; ceramiche artistiche come vasi, portaincensi, statuette, svuotatasche, abbigliamento sartoriale informale.

Auditorium Parco della Musica – Come onde del mare: incontri senza confini

Lo spazio AuditoriumArte dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone fino al 21 gennaio ospita la mostra Come onde del mare: incontri senza confini a cura di Emergency. L’esposizione racconta il primo anno di vita della Life Support, la nave di Emergency che svolge attività di ricerca e soccorso nel Mediterraneo, una delle rotte migratorie più pericolose al mondo. Il percorso si articola attraverso le immagini di Giulio Piscitelli, Gabriele Micalizzi, Dario Bosio, Davide Preti, Francesco De Scisciolo e Giorgio Dirindin, i fotografi saliti a bordo negli scorsi mesi. Orari: dal lunedì al venerdì ore 17-21; sabato e domenica ore 11-21. Ingresso libero.

Al Vittoriano “La Dea Roma e l’Altare della Patria”

Fino al 25 febbraio il complesso del Vittoriano ospita la mostra La Dea Roma e l’Altare della Patria. Angelo Zanelli e l’invenzione dei simboli dell’Italia unita, per celebrare la conclusione della campagna di restauro del fregio dell’Altare della Patria realizzato dallo scultore lombardo Angelo Zanelli La mostra è visitabile tutti i giorni dalle 9:30 alle 19:30

“Dal Futurismo all’Arte Virtuale” a La Vaccheria

La Vaccheria ospita la mostra Dal Futurismo all’Arte Virtuale, curata da Giuliano Gasparotti e Francesco Mazzei, che fino al 14 gennaio 2024 propone oltre 100 opere provenienti da due Collezioni private di artisti con l’obiettivo di ripercorrere le principali tappe della grande arte rivoluzionaria del ‘900, mettendola in dialogo, grazie ad una suggestiva ambientazione onirica, con installazioni contemporanee di arte immersiva e digitale. In mostra, tra gli altri, artisti del calibro di Balla, Calder, Burri, Dalì, Modigliani, Magritte, Manzoni, Fontana, Klein, Warhol, Niki de Saint Phalle, Liechtenstein e de Chirico. La mostra è visitabile, ad ingresso gratuito delle 9.00-13.00, venerdì, sabato e domenica orario prolungato fino alle 19. Lunedì chiuso

A Garbatella “Il cuore di un quartiere in 100 battiti di luce”

Il Museo delle Mura (Porta San Sebastiano) ospita la mostra fotografica Garbatella – Il cuore di un quartiere in 100 battiti di luce. In mostra una quarantina di fotografie e tre collage fotografici che raccontano la Garbatella: le virtù architettoniche e le storie delle persone che con la loro dedizione hanno cambiato il volto di questo caratteristico quartiere romano. La mostra è visitabile ad ingresso gratuito fino al 18 febbraio.

A Torpignattara flashmob urbano: cortili e terrazze aperte a tutti

Domenica 14 gennaio, torna “Terrazze e Cortili aperti a Torpignattara”. L’evento si aprirà con la sfilata flashmob e la musica della Malamurga che partirà dal “Cannone” per poi attraversare via di Torpignattara e concludere al parco Sangalli. Dopo apriranno cortili, terrazze e giardini privati che ospiteranno mostre, performance artistiche, artisti di strada, musica, giocoliera, fotografia e tanto altro e da questa edizione si affiancheranno anche gli studi d’arte e gli artigiani che terranno aperte le loro botteghe. Qui tutte le info.

La “bella storia italiana” di Ferrovie dello Stato

Sarà aperta al pubblico nel weekend e fino al 31 gennaio, la mostra “Una bella storia italiana”, esposizione fotografica alla stazione di Roma Ostiense. La mostra racconta il viaggio della Fondazione FS nel decennio 2013-2023. Una bella storia italiana caratterizzata dal recupero di oltre 400 treni storici restaurati, che oggi sfrecciano in conformità con le attuali normative in materia di sicurezza, e mille chilometri di ferrovie turistiche, che nel corso degli anni hanno dato vita al progetto Binari senza tempo. L’accesso è gratuito, senza necessità di prenotazione. Qui maggiori info.