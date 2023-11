Cosa vedere a Cassino

Cassino è un borgo in provincia di Frosinone, conosciuto essenzialmente per la meravigliosa Abbazia di Montecassino, la più antica della nostra amata penisola. In realtà oltre al complesso religioso, c’è anche un borgo storico tutto da scoprire e tantissime attrazioni da visitare. Per esplorare questa cittadina laziale di soli 30 mila abitanti basta anche un weekend. Siete curiosi di saperne di più?

L’Abbazia di Montecassino

Sapevate che l’Abbazia di Montecassino è il monastero più antico d’Italia? Questo luogo di culto è meta di pellegrinaggio, ma anche l’attrazione turistica che ha reso Cassino una delle destinazioni turistiche più famose della regione e d’Italia.

Considerata la culla del monachesimo d’Occidente, fu fondato nel 529 dal celebre monaco San Benedetto da Norcia. Egli scelse un posto sperduto, il Monte Cairo a oltre 500 m sul livello del mare, per fondare un nuovo luogo di culto cristiano.

Questo monastero fu edificato sui resti di un antico edificio militare di epoca romana. In questo luogo San Benedetto creò la famosa regola Ora et labora (prega e lavora). I suoi resti, insieme a quella della sorella gemella di nome Scolastica, sono custoditi nella cripta del monastero.

Nel corso dei secoli l’Abbazia di Montecassino fu innumerevoli volte distrutta e saccheggiata, ma anche rasa al suolo dai bombardamenti durante le guerre mondiali. Nel corso del Secondo Conflitto Mondiale circa 300 persone si nascosero nel monastero e riuscirono miracolosamente a salvarsi.

Visitare il monastero è un’esperienza unica e irripetibile. Prima di entrare si devono attraversare 3 chiostri in successioni: il chiostro d’ingresso, dove San Benedetto trascorreva tutto il suo tempo e dove morì, il Chiostro del Bramante che prende il nome da colui che lo realizzò e la Loggia del Paradiso, dove è possibile ammirare un panorama indimenticabile.

Oltre al monastero è possibile visitare anche il Museo e il Cimitero militare polacco.

L’abbazia può essere visitata tutti i giorni dalle 9.30 alle 16.30 (nel periodo estivo la chiusura è posticipata alle ore 18.30), eccetto la domenica che c’è la Santa Messa.

Cosa visitare a Cassino

Oltre all’Abbazia di Montecassino, c’è anche il borgo storico di Cassino che merita sicuramente una visita approfondita. La città fu fondata dai Romani con il nome di Casinum, infatti si conservano numerose testimonianze relative all’epoca degli antichi Romani. Dell’antica città romana si possono ancora oggi vedere il Mausoleo, il Teatro, l’Anfiteatro e la Quadratilla.

Per quanto riguarda il centro storico di Cassino, vi consigliamo di visitare la Chiesa di San Francesco, costruita su precedenti edifici di epoca medievale, e il Teatro Comunale Alessandro Manzoni risalente all’Ottocento.

Se volete rilassarvi vi consigliamo invece un pomeriggio alle Terme Varroniane, chiamate così sono vicino all’antica villa di Varrone, il celebre erudito romano. Questo complesso termale è completamente immerso nel verde e presenta anche un’area camping e un’area pic nic, oltre a una salsa destinata ai congressi e ai banchetti.