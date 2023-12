Dove andare a Capodanno: offerte last minute e migliori destinazioni

Ecco i nostri consigli per passare un bellissimo Capodanno in giro per l’Italia o addirittura nelle grandi città mondiali.

Capodanno è una delle feste più attese dell’anno, ma anche una delle più difficili da organizzare. Se non hai ancora deciso cosa fare o dove andare per salutare il 2023 e dare il benvenuto al 2024, non disperare: ci sono ancora delle possibilità di trovare delle offerte last minute e delle mete interessanti per vivere un Capodanno indimenticabile.

In questo articolo ti proponiamo 10 idee per il tuo Capodanno last minute, tra città, montagna, mare, weekend e hotel, con i relativi prezzi e le modalità di prenotazione. Che tu voglia restare in Italia o andare all’estero, che tu preferisca una festa in piazza o una cena romantica, qui troverai sicuramente la soluzione che fa per te.

Capodanno a Praga: ecco i costi e cosa vedere

La capitale della Repubblica Ceca è una delle città più affascinanti e suggestive d’Europa, soprattutto durante il periodo natalizio. A Capodanno, Praga si trasforma in un palcoscenico di luci, musica e fuochi d’artificio, con eventi e spettacoli per tutti i gusti. Puoi scegliere di festeggiare in una delle tante piazze della città, come Piazza San Venceslao o Piazza della Città Vecchia, oppure di partecipare a una delle feste organizzate nei locali, nei ristoranti o sulle barche che solcano il fiume Moldava. Se ami la musica classica, non perderti il concerto di Capodanno al Teatro Nazionale o alla Sala Smetana. E per il brindisi finale, non dimenticare di assaggiare il Becherovka, il tipico liquore ceco a base di erbe.

Per il tuo Capodanno last minute a Praga, puoi trovare delle offerte convenienti su The Wom Travel, che propone pacchetti volo + hotel a partire da 299 € a persona per 3 notti. Puoi anche consultare il sito di FlixBus, che offre dei collegamenti in pullman da diverse città italiane a prezzi vantaggiosi.

Capodanno in Sicilia: partenza verso Taormina

Se vuoi trascorrere il tuo Capodanno in Italia, una delle mete più suggestive è sicuramente Taormina, la perla della Sicilia. Questa splendida località, situata tra Messina e Catania, offre un panorama mozzafiato, con il mare da una parte e l’Etna dall’altra. A Capodanno, Taormina si anima con concerti, spettacoli e fuochi d’artificio, che puoi ammirare dal Teatro Antico o da uno dei tanti balconi e terrazze della città. Inoltre, potrai gustare le specialità della cucina siciliana, come gli arancini, i cannoli e il panettone con la crema di ricotta.

Per il tuo Capodanno last minute a Taormina, puoi approfittare delle offerte di Capodannissimo, che propone pacchetti hotel + cenone a partire da 199 € a persona per 2 notti. Puoi anche cercare delle soluzioni su Non Sprecare, che suggerisce dei voli low cost per Catania e dei bed and breakfast economici a Taormina.

Un Capodanno da sogno: Parigi

La città dell’amore è una delle destinazioni più ambite per il Capodanno, ma anche una delle più care. Tuttavia, se sei alla ricerca di un Capodanno last minute a Parigi, puoi ancora trovare delle occasioni interessanti, soprattutto se sei flessibile sulle date e sui mezzi di trasporto. Parigi offre tantissime possibilità per vivere una notte di San Silvestro indimenticabile, tra romanticismo e divertimento. Puoi scegliere di festeggiare sugli Champs Elysées, dove si svolge la più grande festa della città, o sull’Arc De Triomphe, da dove si può godere di una vista spettacolare sui fuochi d’artificio. Puoi anche optare per una passeggiata a Montmartre, per una crociera sulla Senna o per una visita ai mercatini di Natale. E non dimenticare di assaggiare il vin chaud e i papillottes, i cioccolatini tradizionali con un messaggio all’interno.

Per il tuo Capodanno last minute a Parigi, puoi consultare il sito di FlixBus, che offre dei pullman da diverse città italiane a partire da 29 € a tratta. Puoi anche cercare delle offerte su The Wom Travel, che propone pacchetti volo + hotel a partire da 399 € a persona per 3 notti.

Capodanno a Barcellona

La capitale della Catalogna è una delle città più vivaci e cosmopolite d’Europa, e una delle mete preferite dai giovani per il Capodanno. A Barcellona, puoi trovare eventi e feste per tutti i gusti e per tutte le tasche, tra musica, divertimento e tradizione. Il posto migliore dove festeggiare la notte di Capodanno è Plaza España, attorno alla bellissima e famosissima fontana di Montjuïc, dove viene organizzata ufficialmente la più grande festa per il nuovo anno. Qui, potrai assistere a uno spettacolo di luci, musica e fuochi d’artificio, e seguire il rituale delle 12 uve della fortuna, che consiste nel mangiare un’uvetta per ogni rintocco della mezzanotte. Se vuoi continuare la festa, puoi recarti in uno dei tanti locali, discoteche o pub della città, oppure in spiaggia, dove si svolgono delle feste all’aperto.

Per il tuo Capodanno last minute a Barcellona, puoi trovare delle offerte su The Wom Travel, che propone pacchetti volo + hotel a partire da 349 € a persona per 3 notti. Puoi anche consultare il sito di FlixBus, che offre dei collegamenti in pullman da diverse città italiane a prezzi vantaggiosi.

Il Capodanno a Cuba e L’Avana

Se vuoi vivere un Capodanno esotico e lontano dal freddo, una delle mete più affascinanti è Cuba, l’isola dei Caraibi famosa per la sua storia, la sua cultura e le sue spiagge. A Cuba, puoi trascorrere il tuo Capodanno tra relax, avventura e divertimento, immergendoti nell’atmosfera calda e colorata del luogo. Puoi scegliere di festeggiare nella capitale L’Avana, dove si svolgono delle feste popolari con musica, danza e rum, o in una delle tante località balneari, come Varadero, Cayo Largo o Cayo Coco, dove potrai goderti il sole, il mare e la natura. Inoltre, potrai visitare le bellezze storiche e culturali dell’isola, come Trinidad, Santiago de Cuba o Santa Clara.

Per il tuo Capodanno last minute a Cuba, puoi approfittare delle offerte di Capodannissimo, che propone pacchetti volo + hotel + tour a partire da 2.100 € a persona per 9 notti. Puoi anche cercare delle soluzioni su Non Sprecare, che suggerisce dei voli low cost per L’Avana e dei bed and breakfast economici sull’isola.

