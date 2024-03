Dove mangiare la migliore Carbonara a Roma secondo Gambero Rosso

Dove possiamo assaggiare la migliore Carbonara di Roma: ecco quali ristoranti ci consiglia la classifica del Gambero Rosso.

Molti turisti che vengono a Roma, spesso e volentieri ci vengono a trovare non solo per l’immenso patrimonio artistico o culturale. Chi giunge nella Città Eterna spesso vuole assaggiare la nostra eccellente cucina romana, che è rinomatamente invidiata in tutto il mondo. Tra i piatti più gettonati dai turisti, ma anche dai cittadini romani che vanno a mangiare al ristorante, non possiamo dimenticare la Carbonara. Ecco dove la guida Gambero Rosso ci consiglia di andare ad assaggiarla.

Andare a mangiare la Carbonara a Roma

Se c’è un parte d’Italia dove si mangia la Carbonara migliore, quel posto è proprio Roma e la sua immensa provincia. Un piatto prettamente popolare, composto dal mix di pasta, guanciale e la cremina composta dall’unione di uova e pecorino. Una ricetta storica che si fonda nella tradizione della cucina italiana, anche se la sua origine tutt’oggi vede numerose versioni e un contenzioso con gli Stati Uniti, che al contrario ne rivendica la paternità in seno al reparto militare durante la Seconda Guerra Mondiale.

Dove mangiare la Carbonara nella Città Eterna

Come spiega il Gambero Rosso nella sua guida, soprattutto nell’ultimo decennio tanti locali si sono aperti alla cucina della Carbonara e delle interpretazioni personali sul piatto della tradizionale cucina italiana. Resta però, come nella Città Eterna, tantissimi ristoranti offrono delle Carbonare deliziosissime, capaci di lasciare un ricordo indelebile a quei turisti che magari le vengono ad assaggiare appositamente durante il proprio viaggio in Italia.

I ristoranti per mangiare la Carbonara a Roma: ecco dove andare

Il primo nome che viene in mente è quello de La Carbonara, locale ispirato proprio al tipico piatto romano e che si trova dentro Campo de’ Fiori. Per Gambero Rosso, qui si mangia la migliore versione delle Carbonare all’interno della Città Eterna… e per ovvi motivi, non viene difficile immaginarlo. Il ristorante con un’ambientazione d’altri tempi, si rivela un’istituzione nella riproposizione dei piatti tradizionali romani ai propri ospiti. Il ristorante, come mostra la vasta presenza di turisti stranieri, è famoso in tutto il mondo.

In una classifica stillata da Gambero Rosso osservando 21 ristoranti nella Capitale, il secondo nome emerso è quello del bistrot Baccano. Il ristorante si trova nel cuore del Centro Storico capitolino, a poca distanza dalla Fontana di Trevi. Il locale è un’eccellenza della ristorazione romana, in una reputazione guadagnata anche grazie al suo piatto più rappresentativo: la Carbonara. In un locale che gioca sull’atmosfera mixology, il cliente può trovare qui i piatti della tradizione italiana oltre a quelli presenti nella cucina internazionale.