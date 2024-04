Dove si trova il parco termale più grande d’Italia? Relax e pace assoluta | PREZZI

Il parco termale più grande d’Italia: ecco dove si trova, le attrazioni all’interno e il prezzo degli ingressi.

Con l’arrivo della bella stagione, le persone tornano a visitare le aree termali: posti dove vivere momenti di grande relax, la ricerca del benessere contro lo stress, il mantenimento di una buona salute e soprattutto momenti dove vivere una pace assoluta davanti la frenesia delle metropoli. Nel nostro articolo di oggi, oggi vi parliamo del più grande parco termale d’Italia: una meta che ormai tantissimi cittadini da tutto il mondo sono spinti con piacere a visitare.

Il parco termale più grande d’Italia

Il parco termale più grande d’Italia è l’Aquardens. L’area delle terme, infatti, è un’esperienza costruita per tutta la famiglia: al suo interno riesce coniugare due mondi apparentemente contrastanti come il relax e il divertimento. La location è da sogno all’interno di questo spazio, con i clienti che possono sognare delle acque benefiche calde, accolti all’interno di un’area che vi avvolgerà in un’atmosfera di quiete e soprattutto relax assoluto.

Questo luogo così speciale si trova sul Lago di Garda, situato nel cuore della Valpolicella: la struttura termale non è distante dalla città di Verona e il Comune di Lazise, che affaccia proprio sul famoso lago.

Il paradiso del benessere: dove trovarlo

Nella provincia di Verona sorge un vero paradiso del benessere: la struttura è grandissima, estendendosi per 140mila quadrati e una superficie di 8mila metri cubi d’acqua termale: una caratteristica che al suo interno ha permesso l’apertura di 14 vasche termali. Lo spazio di Aquardens, proprio per la sua composizione, permette una visita adatta a tutte le fasce di età e soprattutto alle famiglie che vogliono passare una giornata lontano dalla frenesia cittadina.

Cosa troviamo nel parco termale più grande d’Italia

Le attrazioni all’interno di questo spazio sono molteplici. Anzitutto, le persone potranno trovare delle vasche sia nell’area interna della struttura, ma anche negli spazi all’esterno. In più, queste particolari piscine sono dotate di idromassaggi e cascate adatte alle persone che hanno problemi con la propria cervicale. In più, gli ospiti potranno provare l’esperienza del bagno turco o della doccia finlandese. Per i bambini, invece, il parco termale si è attrezzato con giochi d’acqua e scivoli per farli divertire.

Prezzi e le informazioni sul parco termale

Il biglietto per entrare all’interno di Aquardens varia a seconda del tipo d’ingresso che vogliamo effettuare.

Ingresso giornaliero: 57 euro a persona;

Ingresso di 6 ore: 48 euro a persona;

Ingresso di 4 ore: 41 euro a persona;

Ingresso di 2 ore: 30 euro a persona;

Ingresso per i minori tra gli 1 e i 13 anni: 28 euro a persona;

Ingresso per i neonati dagli 0 ai 12 mesi: 14 euro a bimbo.

Le offerte extra per il parco termale più grande d’Italia

Vi sono poi le offerte extra per il parco di Aquardens:

Supplemento area saune: 10 euro;

Noleggio accappatoio: 8 euro;

Noleggio telo: 5 euro;

Drink Classic: 6 euro;

Drink Premium (servito direttamente in vasca): 9 euro.

I massaggi nell’offerta

Ci sono anche i prezzi per i massaggi all’interno dell’Aquardens: