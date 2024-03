“È il borgo più bello d’Italia’, perla di inestimabile bellezza: destinazione imperdibile | A due passi da te

Alla scoperta del borgo più bello d’Italia a detta dei turisti: ecco dove si trova e cosa possiamo visitare al suo interno.

Come abbiamo detto in più occasioni, il Lazio è la terra dei borghi per eccellenza e al suo interno vede quelle realtà più belle d’Italia. Come vi faremo vedere in questo articolo, tali località turistiche non si limitano solo al territorio della Tuscia, carico di storia e soprattutto cultura. Girando anche nella zona Est e Sud della nostra amata Regione, possiamo ammirare come questi incantevoli posti possano trovarsi anche in province diverse da Viterbo.

Il borgo più bello d’Italia: ecco dove si trova

Oggi vi portiamo nel territorio Pontino, dove v’illustreremo il Comune di Sermoneta. Gli esperti di arte e storia definiscono quest’area come il “Borgo più bello d’Italia”, trovando grande ragione nell’affermare ciò. Questo borgo, infatti, ha un’origine che risale al periodo medievale, risultato peraltro tra i luoghi più affascinanti del Lazio. La località è situata ad appena 30 km dalla città di Latina, in una zona però facilmente raggiungibile anche provenendo da Roma.

Come raggiungere questo incantevole borgo

In macchina è molto facile raggiungere Sermoneta, considerato come una volta presa l’Autostrada A1, prendendo l’uscita “Frosinone” basterà seguire le indicazione verso Latina e poi questa località medievale. Si può arrivare anche in treno, per chi non volesse viaggiare in macchina. Qui si potrà scendere alla stazione di Latina Scalo, con la struttura collegata con delle navette bus alla località di Sermoneta: gli autobus partono ogni 15 minuti, proprio per garantire un servizio efficiente ai turisti che vogliono visitare lo storico borgo.

Cosa vedere in questa cittadina carica di arte e cultura

Camminando per le strade di Sermoneta, capiamo come questo borgo sia carico di storia e cultura. Nonostante ci troviamo nel 2024, questa località sul piano artistico ha mantenuto il proprio fascino dall’epoca medievale. Tra i monumenti da visitare come arriviamo in questo posto, non possiamo che citare il Castello Caetani, che già avevamo ripreso anche in nostri precedenti articoli in materia di turismo laziale.

Il famoso castello che si erge sul borgo

Il Castello Caetani è il monumento distintivo della località di Sermoneta, facendo valere l’imponente struttura su tutta la cittadina. Esso è una fortezza molto grande, che in passato fu residenza della nobiliare famiglia Caetani. Dai Caetani, come ci raccontano i libri di storia, fu discendente anche il Papa Bonifacio VIII. Oggi il Castello dei Caetani è visitabile con una guida turistica, capace d’illustrare tutti i segreti e le bellezze legate a questa storica struttura. A cominciare dall’affaccio, che permette a chi lo visita di osservare l’immensità sulla pianura pontina e i vicini Monti Lepini.