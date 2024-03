È il dipinto su tela più grande al mondo, misura 820 metri quadrati: opera maestosa | Dove

Si tratta di un’opera davvero maestosa che le vale peraltro un primato mondiale. La tela più grande al mondo si trova in Italia: un luogo assolutamente da non perdere per chi visita questa città.

In materia di arte e pittura l’Italia probabilmente non è seconda a nessuno. Terra di poeti, artisti e popoli che hanno segnato la storia, il nostro Paese è senza dubbio una delle mete più gettonate al mondo per quanto riguarda il turismo culturale (ma non solo chiaramente). Roma e Firenze sicuramente le città più famose, ma anche altre – impossibile citarle tutte in poche righe – non sono da meno.

Tra queste c’è sicuramente Venezia. Le sue gondole, i suoi caratteristici canali, e poi Piazza San Marco. Meta privilegiata dalle coppie, la città è infatti uno dei classici itinerari per chi è alla ricerca di un viaggio romantico. Oggi però scopriremo qualcosa in più: e vedremo in che modo sarà coinvolta la celebre località lagunare ma non solo.

Dove si trova il dipinto su tela più grande al mondo

La città è infatti coinvolta in una “disputa” in merito al dipinto più grande del mondo. Se infatti è vero che proprio Venezia ospita uno dei dipinti su tela tra i più grandi al mondo, è opportuno precisare, a dispetto di alcune news e video che circolano in rete, che qui non si trova “il più grande” in assoluto. Come si pensava in realtà fino a poco tempo fa.

Questa tela, ad ogni modo, ha comunque una sua particolarità. Non si trova infatti esposta in modo tradizionale – come il muro di una galleria o una teca di un museo – bensì su un soffitto. Il che ha generato non poca confusione considerando la possibile associazione anche con un affresco (per non farci mancare nulla), un po’ come potrebbero essere ad esempio quelli maestosi della Cappella Sistina.

Tuttavia, pur trattandosi di un dipinto su tela, benché appeso in una volta di un edificio come detto, la sua grande dimensione – 443 metri quadri – non lo rende comunque l’opera di questo genere più grande al mondo. Recentemente infatti è stato scoperto che il dipinto più grande è piuttosto un altro, anche se si trova sempre in Italia. Ma da tutt’altra parte: risaliamo dunque in macchina e facciamo rotta verso il sud.

A Caserta l’opera su tela più grande al mondo

Nel precedente caso abbiamo preso in considerazione il cosiddetto “Martirio e la Gloria di San Pantaleone” realizzata dal maestro veneziano Giovanni Antonio Fumiani: un’opera imponente, per cui ci vollero ben 24 anni per essere completata, dal 1680 al 1704. In ogni caso, ribadiamo, non è la numero uno al mondo per dimensioni: la tela più grande al mondo (in assoluto) si trova infatti nel casertano: è l’opera che si trova presso il Convitto Giordano Bruno di Maddaloni, in provincia di Caserta che misura ben 820 metri quadrati di superficie superando così il primato della Chiesa di San Pantalon, che ospita proprio il “Martirio” di cui abbiamo parlato poc’anzi. A realizzarla i fratelli Giuseppe e Giovanni Funaro.