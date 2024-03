È la fortezza più grande e imponente del Lazio, a 1 ora di viaggio da Roma: vista mozzafiato

Si tratta di un castello davvero maestoso. Si trova nel Lazio: dai suoi giardini, pensate un po’, è possibile godere di una vista che spazia dalle montagne fino al mare. Sapete dove ci troviamo?

Il nostro viaggio alla scoperta delle bellezze del nostro Paese, in questo caso del Lazio, prosegue. Ci troviamo oggi in provincia di Roma, nell’area a nord est della Capitale. E’ qui che sorge un caratteristico borgo famoso, tra gli altri, anche per il suo imponente castello. Nel corso della storia – che affonda le radici attorno all’anno mille – questa struttura ha avuto molteplici funzioni da quella chiaramente difensiva fino a quella di residenza baronale. Come tutti i centri medioevali la sua proprietà è passata nelle disponibilità di diverse famiglie fino a rientrare nel patrimonio comunale. Oggi è inserita nella rete delle dimore storiche del Lazio.

Alla scoperta del Castello Savelli Torlonia

Stiamo parlando del Castello Savelli Torlonia, sicuramente uno degli edifici più suggestivi dell’intera Regione considerando soprattutto le sue dimensioni ma, ribadiamo, anche la sua posizione. Da qui infatti la vista può spaziare dai monti Cornicolani fino addirittura al mare nonostante la sua distanza dalla costa. L’ultima significativa restaurazione risale agli anni ’80 anche se ulteriori interventi risalgono al 2008: oggi il castello è dotato di una foresteria, di una cucina, di una sala conferenza e offre numerose – caratteristiche – ambientazioni per differenti manifestazioni.

Tra queste molti sposi la scelgono come location per il loro matrimonio: in particolare è il giardino pensile, che potete ammirare nella foto in basso, a offrire un luogo letteralmente da favola per chi decide di convolare a nozze. Al di là dei singoli eventi comunque il castello è comunque aperto al pubblico sebbene solo su prenotazione e con visita guidata. All’interno è presente anche il museo naturalistico. In apertura parlavamo delle sue numerose funzioni svolte nel corso della storia: edificio difensivo, residenza baronale ma anche carcere mandamentale. Fu interessata anche da un incendio attorno al 1500 che ne distrusse una parte.

Dove si trova il castello, come arrivare da Roma

Questo importante castello si trova nel Comune di Palombara Sabina, raggiungibile praticamente in circa un’ora dalla Capitale. La struttura domina il centro abitato che oggi conta una popolazione di circa 13mila anime: si trova nel punto più alto della cittadina e svetta non solo sulle case ma sull’intero territorio circostante. Per arrivare si può prendere l’A1dir/E35 verso la Bretella Salaria Sud uscendo poi a Castelnuovo di Porto da A1dir/E35.

Cosa vedere a Palombara Sabina

Oltre al castello meritano una menzione sicuramente le strade e le piazze del centro storico, molto strette e per questo caratteristiche. Dopodiché c’è l’Abbazia di San Giovanni in Argentella, monumento nazionale che ospita diversi affreschi. A seguire c’è il convento di San Nicola, e una tappa imperdibile nelle varie Chiese presenti sul territorio (Sant’Egidio, San Biagio e Santa Maria Annunziata).