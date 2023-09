Ecco quanto costa una cena a base di pesce a Roma, la cifra

Per una cena a base di pesce quanto si spende a Roma? Sul web è diventata virale la foto di uno scontrino battuto durante la stagione estiva

A mostrarlo sul web è stato un turista presso Roma nord, con la foto dello scontrino che mostra quanto ha speso per una semplice cena a base di pesce.

Quanto costa a Roma un pranzo o una cena a base di pesce?

Giare nella capitale è sempre una straordinaria esperienza per tutti coloro che amano la cucina italiana e soprattutto per chiunque abbia voglia di assaggiare la tradizione gastronomica ricca di Roma.

Si tratta di un viaggio non solo fisico ma anche culturale quello nella Capitale, che fa sì che i turisti godano di pasti in piazze all’aperto piene di gente. I prodotti sono sempre freschi se comprati in mercati locali e le specialità della cucina di strada si possono assaporare nel mentre che si esplora la bellezza e la cultura della città. I prezzi però possono variare a Roma, notevolmente anche, a seconda dello stile di vita e delle scelte del turista.

Ad esempio un semplice cono gelato arriva a costare anche 2,50€, dipende sempre dal luogo in cui si acquista e dalle dimensioni del cono. Un caffè invece, servito al banco in una caffetteria, può costare 1€ oppure 2€. Nella Capitale i ristoranti offrono diverse opzioni: locali di alta classe, trattorie tradizionali e pizzerie. Per quanto riguarda i ristoranti il pasto completo in genere, di fascia media, arriva a costare dai 20€ ai 40€ a persona. Se si tratta invece di un ristorante di classe alta il prezzo aumenta e si può superare anche la soglia di 100€ a persona. Un pranzo o un buffet invece spesso si rivelano più convenienti: ve la cavate con 10€ a persona, al massimo 20€.

Scontrino a Roma nord

Si è parlato tanto di scontrini pazzi durante la stagione estiva e in questo articolo viene mostriamo un altro. Durante questi mesi si è sentito parlare davvero tanto di prezzi esorbitanti riguardo pranzi o cene. Aggiunte ingiustificate, prezzi alle stelle e che non sono neanche lontanamente contemplabili, specialmente per quanto riguarda cibo o consumazioni varie. Per fortuna però esiste anche un’Italia giusta ed equa, che permette ai turisti di godersi la stagione estiva senza doversi per forza svenare. A tal proposito vi svegliamo quanto costa a Roma, luogo di importante tradizione culinaria ma che non è proprio ferrata sulle ricette di mare, un pranzo o una cena a base di pesce.

Il totale che vedete sullo scontrino si riferisce a tre diversi tipi di antipasti, a detta del cliente tutti molto abbondanti, tre primi a base di pesce ed un secondo sempre di mare. Al totale si aggiungono acqua, vino e un sorbetto. Il locale in questione si trova presso Roma nord a e a mangiare erano in due. Per cui si può stimare un totale di 35€ a persona.