Ecco quanto costerebbe un lettino al mare ad Ostia, la cifra inspiegabile

Ad Ostia i prezzi dei servizi turistici sono aumentati: per un lettino al mare ad esempio si arriva a spendere 50 € al giorno. Un semplice aperitivo invece può costare fino a 25 €. Per non parlare della cena per un costo potenziale di 70 €.

La situazione in Italia per quanto riguarda la stagione turistica non è delle migliori. Purtroppo il turismo non cresce come ci si aspettava. Ci sono pochi investimenti pubblici e le presenze turistiche sono ferme ai livelli del pre-COVID.

Stagione estiva a rischio: ecco i prezzi per un lettino al mare

Ad Ostia la stagione balneare sta procedendo in maniera abbastanza positiva, ma potrebbe andare meglio. In confronto al 2019, i prezzi dei servizi turistici sono aumentati un po’ meno in confronto ad altre località come ad esempio la vicina a Fregene. Si parla del 5-7% per gli stabilimenti balneari e del 20% per quanto riguarda gli alberghi. Ma le presenze dei turisti sono rimaste più o meno le stesse rispetto al periodo pre COVID. Facendo una media, i bagnanti in spiaggia sono aumentati del 2% mentre all’interno dei B&B del 5-7%. Le camere all’interno degli hotel sono tutte occupate ed i prezzi per notte vanno dagli 80 ai 200€. I posti letto disponibili in tutta Ostia però sono 2000, numero che scoraggia il turismo sia nazionale che internazionale.

Nonostante questa situazione generale, le offerte sulle spiagge di Roma sono molto varie. All’interno dei lidi, i titolari danno l’opportunità ai propri clienti di acquistare degli abbonamenti per l’intera stagione turistica. Tali abbonamenti vanno dai 2000 ai 6000€, dipende dalle esigenze del cliente stesso. Le opzioni disponibili sono diverse: cabine con doccia oppure senza, per più persone o meno persone.

Il prezzo di un solo ombrellone per un’intera giornata è di 8€, fino ad arrivare a 20€. Ci sono poi stabilimenti balneari più lussuosi in cui un lettino al mare arriva a costare fino a 50€ al giorno. Molti lidi hanno deciso di mantenere i prezzi invariati, sia per quanto riguarda le cabine che per quanto riguarda gli ombrelloni. Questo succede da diversi anni ormai poiché ad Ostia si vive di turismo. È una località che si basa sui clienti fedeli, persone che tornano nello stesso posto, nello stesso lido, anno dopo anno. Ad Ostia il turismo locale è fondamentale.

Anche all’interno dei bar in riva al mare i prezzi sono quasi uguali a quelli del 2022. Una bottiglietta d’acqua costa all’incirca 1,50€. Un gelato, che sia confezionato o artigianale, si aggira attorno ai 2 ed i 3€. Per un aperitivo lungo la spiaggia di Ostia si può arrivare a spendere fra i 10 e i 25€, dipende da cosa si vuole stuzzicare insieme alla bevanda (salatini o addirittura sushi).

Per una cena di pesce in spiaggia, calcolandoci un primo, un secondo ed il dolce, si può arrivare a spendere fra i 40 e i 70€ a persona (escludendo i vini). La ristorazione tradizionale però, quella presente all’interno dei locali degli stabilimenti balneari e quella sul lungomare, risente da ormai un po’ di tempo della concorrenza. In particolar modo di Fiumicino e degli Street-food e Fast-food. Questi ultimi hanno portato via un buon 10% dei clienti.

Problemi di viabilità

Ad Ostia, oltre alla mancanza di posti letto e al maltempo, che quest’anno a causato svariati problemi, c’è anche il problema della viabilità e quello dei mezzi di trasporto pubblico che non sono sufficienti. Per i turisti soprattutto, non è facile raggiungere il litorale da Roma. Una volta arrivati in città risulta molto complicato muoversi. Per chi non è un cittadino romano capire cosa fare e dove andare risulta complicato, in quanto le indicazioni turistiche in città scarseggiano.

A Fregene ad esempio la situazione è differente, lì non mancano alternative reali ai tradizionali stabilimenti balneari. Tralasciando qualche chiosco, svariate spiagge libere ad Ostia non sono provviste di servizi essenziali, come per esempio il salvataggio. Quindi, per rendere Ostia una vera e propria meta turistica a livello internazionale, c’è ancora molto lavoro da fare.