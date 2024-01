Epifania 2024, dove andare il weekend della Befana: offerte last minute

Ecco i nostri consigli per organizzare un viaggio durante il weekend della Befana 2024: le nostre mete italiane ed estere.

È ormai imminente il ponte dell’Epifania 2024, con gli italiani che potrebbero optare per un viaggio fuori porta durante il weekend o provare l’ebrezza di una breve vacanza nelle città più famose di Europa. Soprattutto dalle mete europee arrivano delle interessanti offerte, con voli andata e ritorno sotto i 40 euro per destinazioni verso le grandi località dell’Europa Centrale.

Epifania 2024, il weekend della Befana in una città europea

L’occasione è ghiotta, soprattutto quando i biglietti per partire e poi tornare in Italia sono a prezzi stracciati. Da Milano a Parigi, nel periodo tra il 4 e il 6 gennaio 2024, il biglietto A/R con Ryanair costa solamente 76 euro a persona. Più economico il biglietto verso Francoforte partendo da Venezia, dove sempre con la stessa compagnia aerea il biglietto costa solamente 20 euro per A/R a persona.

Un viaggio fuori porta in Italia per la Befana

Per chi fosse più limitato con gli impegni di lavoro, anche la meta italiana ha un suo forte fascino. In tal senso, la provincia de L’Aquila potrebbe incuriosire tantissimo le persone che cercano un weekend all’insegno del relax: Comune come Santo Stefano di Sessanio o Pescasseroli, in questo periodo, potrebbero garantire le prime nevicate della stagione invernale e soprattutto dei piccoli paradisi dove regna un’eccellente cucina. Gettonata anche l’opzione mare, con tanti cittadini che possono guardare a mete come Sanremo, Amalfi, Sorrento o Salerno.

Alla ricerca delle tradizioni italiane

Per un’Epifania più culturale, l’Italia rimane sempre il luogo più gettonato per viaggiare. Per chi parte da Roma, l’opzione più semplice può essere un weekend presso Firenze: oltre alla bellezza del Duomo e del Ponte Vecchio, le persone potranno ammirare anche la Cavalcata dei Re Magi per il Centro Storico fiorentino. Per i più piccoli, in provincia di Parma, a Fornovo Taro, ci sarà lo speciale Raduno Nazionale delle Befane, in un evento che promette risate, relax e ottima enogastronomia.