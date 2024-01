Epifania, cosa fare a Roma nel weekend del 6 gennaio

Ecco le varie attività culturali e turistiche che si possono svolgere nella città di Roma durante il weekend dell’Epifania.

Il periodo di Natale si sta avvicinando alla conclusione, eppure il weekend dell’Epifania potrebbe riservare tante sorprese per Roma. La Città Eterna, per chiudere il periodo natalizio nel migliori dei modi, in tantissime zone del territorio prepara degli eventi all’insegna del divertimento, della cultura e che soprattutto possono essere vissuti da tutta la famiglia.

Cosa fare nel weekend dell’Epifania a Roma

Per chi ancora non l’avesse visitata, il weekend del 6 gennaio 2024 si rivela l’ultima occasione utile per visitare le storiche bancarelle della Befana a piazza Navona. Le installazioni, piene di dolciumi e giochi dei giostrai, caratterizzano da decenni il Natale di Roma, in un evento che non può essere perso dai bambini. Bimbi che, in questa occasione, possono anche approfittare per fare delle bellissime fotografie con Babbo Natale e la Befana.

La corsa della Befana al Parco degli Acquedotti

Per chi vuole un’attività più sportiva, il giusto evento lo trova al Parco degli Acquedotti. Qui si svolgerà la manifestazione “Corri per la Befana“, organizzata dalla Roma Road Runners Club. L’evento sportivo prevede una gara competitiva di 10 km, una gara ludico-motoria sempre di 10 km e poi la Befana Happy Run, che consiste in un percorso di 3 km a passo libero.

L’apertura del Parco a Villa Chigi

Spostandoci nel II Municipio di Roma Capitale, troveremo un bellissimo evento all’insegna dell’arte e la natura presso Villa Chigi. Qui verrà aperto ufficialmente il Parco Inclusivo, con la presenza speciale della Befana Solidale di Teniamoci per Mano. L’evento pensato per tutti i bambini di Roma, vedrà installate all’interno dello spazio diverse attrezzature per permettere lo svolgimento di diverse attività ludiche.

Alla scoperta dei pescatori di Ostia

Per l’Epifania, il territorio di Ostia decide di riscoprire le proprie origini e i lavori che hanno fatto ergere questa bellissima città sul mare di Roma. Alla Casa del Mare, il 6 gennaio 2023 si terrà un evento sullo storico mestiere dei pescatori lidensi. A seguire, in un evento aperto a tutte le famiglie, ci sarà una tombolata di beneficenza, con i fondi raccolti che saranno donati al reparto di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale Grassi.

Foto: bettyjam73, nostalgischpie_, parcodegliacquedottiroma