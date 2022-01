Formentera: il gioiello delle Baleari

Il suo mare cristallino e le spiagge dorate hanno fatto di questo fazzoletto di terra una delle mete più ambite da milioni di italiani e non solo.

Grazie ai numerosi voli per Ibiza (Formentera non ha un aeroporto) e ai facili collegamenti marittimi, che permettono di raggiungerla in soli 30 minuti di navigazione, Formentera gode di un turismo vivace da inizio aprile a fine ottobre.

Il suo clima temperato, infatti, le permette di essere vissuta non solo nei tradizionali mesi estivi di giugno, luglio e agosto; nel periodo definito di “bassa stagione” l’isola regala giornate tiepide e soleggiate, ideali per lunghe camminate e soste in riva al mare.

Se state dunque pensando alla vostra prossima vacanza o, semplicemente ad un lungo weekend per sfuggire dalla routine quotidiana, non vi resta che dare uno sguardo anche all’affitto delle numerose ville a Formentera: le più esclusive si trovano in zone silenziose e offrono una privacy assoluta, immerse nella natura e dotate di piscina privata.

Se non ci siete mai stati è questo l’anno giusto per rimediare. Tra aperitivi in riva al mare e shopping nei mercatini hippy, quest’isola vi rapirà il cuore.

Le spiagge dell’isola

Nonostante le sue dimensioni ridotte, Formentera vanta un discreto numero di spiagge e calette, tutte differenti ma con un unico punto in comune: il mare cristallino.

La limpidezza delle sue acque è dovuta alla presenza della Posidonia Oceanica, una pianta endemica del Mar Mediterraneo che, oltre a preservare le coste dall’erosione, è in grado di filtrare naturalmente gli agenti inquinanti e di evitare l’arrivo di forti correnti grazie alle sue foglie.

Le due spiagge più famose, spesso inserite nelle classifiche delle più belle d’Europa, sono sicuramente quelle di Ses Illetes e Levante. Si trovano all’interno del Parque Natural di Ses Salines e, per accedervi, è necessario pagare un piccolo pedaggio.

Ampie, selvagge e con un mare da cartolina, queste due bellezze della natura sono sicuramente la prima tappa di una vacanza a Formentera. Tra l’altro non è raro incontrarvi numerosi vip amanti dell’isola: da Federica Nargi a Paolo Bonolis o Bobo Vieri, vi basterà camminare sul bagnasciuga per poterli notare e magari chiedergli una foto ricordo.

Di sapore più intimo sono invece le numerosissime calette presenti sulla spiaggia di Migjorn, nel lato meridionale dell’isola. Si tratta infatti di un litorale frastagliato, che intervalla tratti di spiaggia ampia come per esempio quelli presenti davanti ai ristoranti Casa Pacha o La Fragata, a luoghi ricchi di privacy protetti dagli scogli.

Non è un caso che qui si concentri un alto numero di naturisti: liberi da ogni costrizione si godono l’isola in pieno stile hippy.

Uno dei luoghi più suggestivi di Formentera è sicuramente Calò des Mort: una vera e propria piscina naturale degna di una cartolina. A forma di mezza luna e protetta da scogliere non troppo alte, capitolerete davanti alla bellezza delle sue acque.

Meno frequentate sono invece le calette presenti nel versante nord dell’isola, precisamente nella zona di Es Calò. Si chiamano Ses Platgetes, ovvero le spiaggette in catalano, e sono tre in tutto. Si susseguono una dopo l’altra e si caratterizzano per la presenza di piccoli scogli. L’acqua qui, grazie alla presenza delle rocce, assume sfumature sorprendenti.

La spiaggia più frequentata dalle famiglie e da chi cerca comfort di ogni tipo è quella situata nella località di Es Pujols, il centro nevralgico dell’isola. La spiaggia si trova in concomitanza di bar e ristoranti, ideali per pranzi con magnifiche viste sul mare.

Se cercate invece qualcosa di ancora più suggestivo non dimenticate di andare a fare il bagno a Cala Saona. Questa spiaggia, situata sul versante ovest dell’isola, vanta uno scenario decisamente unico: incastonata tra alte rocce di colore rosso, è una perla che nessun turista può farsi scappare. Grazie al suo particolare orientamento è anche uno dei luoghi più incantevoli dove ammirare il tramonto. Cercate di prendere posto nel chiringuito vicino alla spiaggia e godetevi lo spettacolo del sole che scende nel mare.

I mercatini hippy

Per i pochi che ancora non lo sapessero… Formentera vanta un passato hippy che tutt’ora aleggia nei suoi mercatini artigianali, nelle serate in piazza a Sant Francesc o davanti alla Fonda Pepe.

Negli anni ’70, infatti, numerosi ragazzi e ragazze, provenienti da tutta Europa, scoprirono Formentera e la elessero a loro quartier generale. Qui si poteva ancora vivere con poco, lontano dalle città sempre più cementificate e con una popolazione proiettata al consumismo. La natura selvaggia dell’isola e la sua gente così ospitale accolsero infatti una grandissima comunità hippy che si sviluppò nei pressi del centro abitato di La Mola.

Con il passare degli anni la comunità svanì, ma lo spirito hippy e i mercatini artigianali sono una tangibile eredità di quel tempo.

Uno dei più frequentati è quello che si svolge ogni sera d’estate sul lungomare di Es Pujols. In questa fiera potrete acquistare veramente di tutto: monili, abbigliamento, accessori e souvenir vari. Imperdibile la bancarella di Juan, l’ultimo hippy dell’isola: un uomo sempre molto abbronzato e minuto che, instancabilmente, produce collane e braccialetti esclusivamente con perline colorate.

Se invece volete un paio di occhiali da sole veramente originali cercate la bancarella Le Voyers: prodotti in Italia e ideati da un designer isolano troverete l’occhiale adatto alla vostra vacanza sull’isola.

Dedicato principalmente a creazioni come dipinti, quadri e illustrazioni, è il mercatino serale del paesino di Sant Ferran. Si svolge tutti i giorni della settimana ad eccezione del mercoledì e della domenica e vanta un’atmosfera decisamente hippy. Frequentato da tantissime persone a caccia di opere originali e dal gusto isolano, è bello da vedere per il contesto in cui è inserito. Si svolge nella zona pedonale che ospita anche una chiesa con una piccola piazza, e c’è anche la possibilità di cenare in uno dei tanti ristoranti presenti. Animato e coinvolgente, è una tappa imperdibile durante una vacanza a Formentera.

Si svolge invece solo il mercoledì e la domenica, dal tardo pomeriggio fino a sera inoltrata, il mercatino artigianale di La Mola. È quello più grande ed ospita numerose bancarelle: anche qui avrete l’imbarazzo della scelta sul souvenir da acquistare. Una particolarità è data dagli spettacoli e concerti che si svolgono nella piazzetta che ospita la fiera: artisti locali si esibiscono gratuitamente creando atmosfere retrò, dal gusto tipico degli anni ’70.

Per uno shopping veloce vi suggeriamo invece gli artisti presenti nella località di Sant Francesc al mattino, dalle ore 10 alle ore 14. Questo piccolo centro abitato inoltre è ricco di bar dove fare una gustosa colazione prima di recarsi al mare.

Di tutt’altro sapore è invece il mercatino presente al porto di La Savina: inserito in un contesto più formale, è forse meno scenografico dei suoi concorrenti. È comunque sempre molto frequentato da chi sceglie la zona di La Savina per cena: qui si concentrano alcuni dei ristoranti più esclusivi dell’isola.

Il rito dell’aperitivo

Dopo una faticosissima giornata di mare nessuno si può esimere di partecipare all’aperitivo! È vissuto come un momento sacro e, chi ha avuto modo di goderne, può sicuramente confermare queste parole.

L’isola, infatti, regala tramonti magici che poco hanno a che vedere con quelli a cui si assiste in città: grazie all’aria tersa e all’inesistente inquinamento luminoso, il sole sprigiona le sue mille sfumature nel cielo più azzurro che abbiate mai visto.

I chiringuito dove gustare ottimi cocktail o bere una birra sono diversi, ma alcuni vantano nomi decisamente celebri sull’isola.

Chi non ha mai sentito parlare del Piratabus? Questo chiringuito, che un tempo era un vero e proprio bus che vendeva bevande, è oggi un luogo iconico di Formentera.

Si trova sulla spiaggia di Migjorn e sarà facile riconoscerlo grazie alla bandiera nera con teschio e ossa incrociate che sventola dal tetto. Il suo cocktail di punta è il mojito: a detta di molti il più buono che si possa assaggiare sull’isola!

Sempre sulla spiaggia di Migjorn troviamo poi il chiosco Lucky, un chiringuito gestito da simpatici ragazzi bolognesi. Qui potrete incontrare tantissimi italiani veri amanti dell’isola: anno dopo anno si incontrano seduti ai tavolini di questo chiosco come una vera famiglia.

Dal gusto ancora più selvaggio è invece il Kiosko 62, un chiringuito che sembra uscito dai racconti di qualche pirata esule su un’isola deserta. Il suo aspetto spartano e la convivialità che si respira non possono che rapire chiunque lo visiti.

Chiedete di assaggiare il cocktail “Pomada” (a base di gin e limoni di Formentera) e abbandonatevi all’energia di questo luogo senza tempo.

Ma Formentera si sa, ha anche un lato più glamour e modaiolo. Nonostante l’apparente contraddizione tra i due stili, ovvero quello hippy e disinvolto contro quello più cool e formale, l’isola fa ben convivere queste due facce della stessa medaglia.

Per chi cerca atmosfere più sofisticate, i posti dove fare aperitivo certo non mancano. Uno dei più famosi è Chezz Gerdi, sulla spiaggia di Es Pujols. Questo celebre locale, con all’entrata il pulmino hippy con la scritta Formentera, propone aperitivi con dj set e la possibilità di ballare tra i divanetti.

Ancora più esclusivo è l’aperitivo che si svolge al ristorante Es Molì de Sal, vicino alla spiaggia di Ses Illetes. Con una meravigliosa vista sul mare, in un contesto decisamente formale, potrete assistere ad uno dei tramonti più belli di tutta Formentera.

Infine, nella zona del porto di La Savina, anche al ristorante Can Carlitos è possibile accomodarsi per assistere al calar del sole sorseggiando un ottimo cocktail. L’atmosfera elegante e le ottime tapas alla carta fanno di questo locale uno dei più frequentati dell’isola.

Se ancora siete in dubbio su dove passare le prossime vacanze… sappiate che Formentera non è solo mare, spiagge ed aperitivi. La sua natura indomita e il “genius loci” che aleggia nelle sue stradine sterrate hanno molto da raccontare a chi le fa visita.

Abbandonatevi a lei e ve ne innamorerete perdutamente!