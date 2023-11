Gita fuori porta nei pressi di Roma, dove andare

Volete fare una gita fuori porta nei pressi di Roma, ma non sapete dove andare? Oggi vi portiamo alla scoperta del belvedere più bello di tutto il Lazio, quello di Nemi. Anche se l’estate è ormai un lontano ricordo, non c’è nulla di meglio di un meraviglioso tramonto vista lago per rilassarsi. Siete curiosi di scoprire di più sul borgo di Nemi a due passi da Roma?

Il belvedere più bello della regione Lazio

Se desiderate staccare la spina, rilassarvi e fare una gita fuori porta nei pressi di Roma, ma senza allontanarvi troppo, allora la destinazione perfetto è il borgo di Nemi. Questo paesino è ideale da visitare in autunno per cercare di evadere dal caos e dallo smog della metropoli romana e trovare un po’ di pace e serenità, ma anche tanto verde e bellissimi panorami.

Il posto più bello da visitare senza dubbio è la Terrazza degli Innamorati, inaugurata nel 2015 e ispirata alle leggende d’amore legate al lago di Nemi. Il momento perfetto per vederla è al tramonto, specialmente se siete in coppia ed amate le foto altamente instagrammabili.

Nemi, il paese delle fragole e delle leggende

Sapevate che il borgo di Nemi è conosciuto come il paese delle fragole? La Sagra della Fragola si tiene ogni anno nel mese di giugno. In quell’occasione i turisti possono assaggiare gratuitamente le fragoline coltivate sulle sponde del Lago di Nemi e vedere la sfilata delle “Fragolare” in abiti tipici. Non dimenticate di assaggiare anche il liquore fragolino.

Secondo la leggenda sul fondo del Lago di Nemi giacciono due grandi e sontuose imbarcazioni di epoca romana fatte costruire dall’imperatore Caligola in onore delle dee Iside e Diana. Erano vere e proprie città galleggianti dove l’imperatore viveva con la sua corte. Quando Caligola morì, il Senato ordinò di affondarle. Da quel momento nacque la leggenda delle navi del Lago Nemi.

Un’altra leggenda ha per protagonisti la ninfa Egeria e Numa Pompilio. Si narra che le ninfe vivessero nascoste da sguardi indiscreti e dagli uomini. Tuttavia Numa Pompilio si innamorò, ricambiato, della bella ninfa Egeria. Alla morte del sovrano la ninfa pianse talmente tanto che la dea Diana decise di trasformare le sue lacrime in una cascata.

Infine un’altra leggenda riguarda Ippolito, figlio del re di Atene Teseo e dell’amazzone Antiope. Dopo la morte della madre, il padre si risposò con Fedra. Il giovane era molto devoto ad Artemide così Afrodite gelosa gli lanciò un incantesimo facendolo innamorare della matrigna che lo respinse. Fedra dopo le avances del figliastro si suicidò, mentre Teseo chiese vendetta al padre Poseidone che ridusse in brandelli Ippolito.

Artemide riuscì a farlo resuscitare grazie all’aiuto di Ascelpio e lo portò a Nemi facendolo diventare suo sacerdote nel tempio che sorgeva lungo le sponde del lago.