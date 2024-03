I 5 monumenti più visitati al mondo, sorpresa in vetta alla classifica: non è il Colosseo o gli Uffizi

Quali sono i monumenti più visitati al mondo? Sorpresa nella top five, tra quelli più famosi al mondo ne spicca probabilmente uno solo, il nostro Colosseo. Ma non è in cima alla classifica.

Ogni anno il turismo muove cifre spaventose in tutto il mondo, andando ad incidere profondamente sull’economia dei vari paesi. Ciò vale a maggior ragione per tutti quegli Stati che hanno la “fortuna” di ospitare al proprio interno monumenti famosi, in grado cioè, da soli, di far comprare i biglietti a milioni di persone provenienti da ogni parte del globo. L’Italia, chiaramente, è tra questi: in particolare Roma, la Città Eterna, è in grado di offrire un’infinità di possibilità ai turisti considerando il suo enorme patrimonio artistico e culturale. E come lei tutte le grandi città d’arte della penisola. Tuttavia, dati alla mano, non basta per renderci la meta preferita in assoluto dai turisti nel globo: scopriamo perché.

Monumenti famosi al mondo: non sono loro in cima alla classifica dei più visitati

Intanto partiamo con il dire che sull’argomento esistono molteplici classifiche fatte, ovviamente, seguendo ciascuna un criterio diverso. C’è ad esempio quella dei monumenti più fotografati, argomento “bollente” in quest’epoca social, che vede in testa ad esempio il Dubai Mall a Dubai. Terzo il nostro Colosseo mentre più indietro in questa particolare top 10 ritroviamo anche altre bellezze italiane, da Piazza San Marco, fino alle località costiere. A riportala il noto portale viaggi di Alpitour anche se i dati si riferiscono al 2020.

Parlando invece di Musei, facendo riferimento ora alla classifica stilata dalla prestigiosa rivista internazionale “The Art Newpaper”, possiamo avere una fotografia aggiornata – dati del 2022 – del turismo d’arte nel mondo. Una fonte certificata per cercare di avere informazioni attendibili sull’argomento. Al primo posto c’è il Louvre di Parigi, al secondo i Musei Vaticani. Quindi il British Museum e via via tanti altri siti famosi, come ad esempio la National Gallery of art di Washington oppure il National Museum of Korea a Seul.

Qual è il primo monumento per visitatori al mondo: la risposta è inattesa

Forse i più attenti si saranno accorti che fin qui non abbiamo menzionato alcuni dei più grandi capolavori che l’uomo è stato in grado di concepire. E questo sia in termini storici, artistici e culturali ma anche per il valore, estrinseco al monumento in sé, che hanno acquisito nel corso del tempo: parliamo della Torre Eiffel, della statua della libertà, delle piramidi, oppure di nuovo della nostra Torre di Pisa, fino al duomo, tanto a Milano quanto a Firenze. E che dire di Notre Dame? Insomma, potremmo continuare all’infinito.

Cerchiamo di capire allora quali sono, tra questi e non, quelli più visitati al mondo, provando a fare affidamento sulla media annuale di visitatori ogni anno. Prima per distacco sembrerebbe esserci una meta davvero inaspettata: si tratterebbe infatti della Città Proibita di Pechino, per la quale si stima un volume di viaggiatori vicino ai 16 milioni all’anno. Probabilmente un numero irraggiungibile anche se, ad esempio, la Reggia di Versailles vi si avvicinerebbe molto.

Dati incerti: attenzione alle ricerche online

Tuttavia stilare una classifica di questo tipo presenta varie difficoltà, considerando anche e soprattutto ad esempio la recente pandemia da Covid-19 che ha profondamente inciso sul turismo internazionale. In secondo luogo reperire dati certi e affidabili è veramente complicato: non a caso sul web si trovano tantissime classifiche come detto in apertura – dalle fonti più disparate – ma nessuna, paradossalmente, uguale all’altra. Ci sono poi tutta una serie di difficoltà legate alla tipologia di edifici/attrazioni da considerare, cioè la “materia stessa” da far rientrare nella classifica. Insomma, un lavoro oltremodo ostico.

La top 5 dei luoghi più amati dai turisti nel mondo

Quella più attendibile resta allora la graduatoria stilata sulla base dei Tripadvisor Travellers’ Choice Awards, che mette al primo posto La Sagrada Familia a Barcelona. I dati si riferiscono al 2022 e prendevano in considerazione il volume delle recensioni – certificate dal noto portale – circa le migliori destinazioni al mondo. Certo, non si tratta di verità assolute ma comunque di uno spaccato importante dei gusti dei viaggiatori al livello mondiale. Ebbene, in questa classifica l’Italia non poteva di certo mancare: ecco allora ad esempio gli Uffizi di Firenze oppure l’iconica Fontana di Trevi. Ma la top 5 era la seguente: