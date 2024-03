Il Cimitero di Carri Armati più grande d’Europa si trova nel nostro Paese, come arrivarci: in mezzo alle campagne

E’ considerato il “cimitero” di mezzi corazzati militari più grande in Europa. Veicoli dismessi, per la maggior parte carri armati, contenuti in un grosso terreno nelle campagne: pensate un po’, questo sito è arrivato ad ospitarne oltre 4.000 unità. Ma dove ci troviamo?

Curiosità del nostro Paese. Non solo borghi da visitare, luoghi incantevoli per una fuga romantica o per una vacanza: stavolta ci occupiamo infatti di una notizia curiosa andando alla scoperta di una località sicuramente fuori dall’ordinario. In questo campo infatti giace un parco mezzi dell’Esercito probabilmente senza pari, escluse chiaramente le basi militari sparse su e giù per lo stivale. In questo terreno si trovano carri armati, auto blindo, e altri veicoli operativi: in parte dismessi, in parte per ciò che resta delle loro parti residuali, o ancora in attesa di riparazione.

Fino a 4.000 veicoli corazzati nei campi: il sito

Facciamo un breve excursus storico. Una volta quest’area ospitava la sede del Reggimento dell’unità dei Cavalleggeri poi, lentamente, si è trasformato in un “cimitero” di mezzi militari. Precisiamo che non si tratta di un sito abbandonato dato che l’intera area risulta costantemente presidiata dalle forze armate. Non solo. Negli ultimi tempi sono stati approntate delle attente verifiche per valutare lo stato di questi veicoli: alcuni sono stati venduti, altri sistemati e altri ancora, poiché non più utilizzabili, smaltiti definitivamente o comunque in attesa di demolizione.

Ad esempio parte dei veicoli sembrerebbe sia stata inviata recentemente, una volta rimessi in condizioni ottimali, in Ucraina. Oppure venduti ad altri Paesi. Al momento della redazione di questo articolo si stima pertanto che il numero di mezzi contenuti in questo terreno sia sceso attorno alle 3.000 unità ma come detto in passato ce ne sono stati molti di più. Leopard, M-109, autoblindo Centauro, cingolati, questi alcuni degli identificativi dei mezzi presenti. Di questi la maggior parte è ciò che resta degli anni della Guerra Fredda ma comunque ce ne sono altri più recenti. In ogni caso, al netto di tutto, l’area resta comunque un vero e proprio cimitero: veicoli ormai fuori uso sistemati uno accanto all’altro e ricoperti in diversi casi dalla vegetazione.

Dove si trova il cimitero di carri armati in Italia

Cartina alla mano vediamo dove si trova questo enorme sito. L’area è ubicata a Lenta, un piccolo paese in provincia di Vercelli, in Piemonte. Conta poco meno di 800 anime. Il terreno si trova esattamente tra l’abitato e un altro Paese nelle vicinanze, chiamato Rovasenda, lungo la strada provinciale 109. Su Google Maps esiste un indirizzo specifico da cercare: basta digitare “Parco mezzi cingolati e corazzati“.

E’ opportuno precisare, considerando che è una domanda che ricorre molto frequentemente, che il sito non è visitabile poiché si tratta di una zona militare e come detto è transennata. L’accesso è quindi vietato. C’è chi, a suo rischio e pericolo, violando la legge, si è avventurato nei campi scattando qualche foto che si può trovare in rete.