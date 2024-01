Il comune del Lazio con meno abitanti: sono solo in 70 e si trova qui

Il Lazio conta oltre 300 comuni sparsi tra le cinque province di Roma, Rieti, Viterbo, Frosinone e Latina. Ma qual è il piccolo? E quello con meno abitanti?

Sono 378 le città e i paesi che si trovano complessivamente nella Regione Lazio. Di questi, una particolarità di cui ci eravamo occupati già in questo articolo, ben 254 sono classificati come piccoli comuni avendo una popolazione di meno di 5.000 abitanti. Si tratta di “perle” di autentica e rara bellezza in grado di regalare a viaggiatori e turisti atmosfere uniche nel loro genere.

In questo articolo ci occuperemo in particolare di una curiosità, ovvero il paese con meno abitanti del Lazio. Ebbene, si tratta di un borgo che conta ormai meno di 100 residenti, per la precisione solo 70. Si trova in provincia di Rieti ed è la classica meta ideale per chi è in cerca di un po’ d’evasione dal caos della città.

Marcetelli è il Comune più piccolo del Lazio: cosa vedere

Stiamo parlando del Comune di Marcetelli, nel reatino come detto. In passato questo centro ha rivestito un ruolo importante storicamente parlando, stabilendo il confine tra lo Stato Pontificio e il Regno delle Due Sicilie. Si trova esattamente a metà tra il lago del Salto e quello del Turano: per raggiungerlo da Roma servono meno di due ore chiaramente traffico permettendo.

Il borgo è molto caratteristico, particolarità che del resto è facile riscontrare in molti paesi del Lazio. Da visitare – e ammirare – sicuramente il centro storico che risale al 12esimo secolo. Qui troviamo la Piazza della Porta, di forma ottagonale, e il Palazzo Barberini che prende il nome dalla nobile famiglia che un tempo era proprietaria del borgo. Ma non solo.

Tantissimo tempo fa, in questo paesino sorgeva anche un castello e quando stava per diventare buio, i suoi abitanti per proteggersi da attacchi esterni, chiudevano la duplice porta di ingresso. Completa l’itinerario un passaggio al museo dell’artigianato e della vita rurale, testimonianza della vita dell’epoca, come ad esempio per il mestiere dei bottai oppure una sosta nell’unico bar presente.

Piccoli comuni del Lazio: la classifica

Tornando alle curiosità sul Lazio vediamo quali sono gli altri centri che spiccano per il loro basso numero di abitanti. Ecco la top 10, accanto ad ogni Comune è indicata la popolazione residente in base agli ultimi dati disponibili: