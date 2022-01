Isole della Grecia: quali sono le migliori per i bambini?

Le isole della Grecia sono uno spettacolo della natura, e non solo: ma quali sono le più adatte per un viaggio con i bambini? La lista sarebbe molto lunga, è vero, ma vogliamo in ogni caso fornire qualche indicazione che potrà essere utile alle famiglie che hanno in programma una vacanza di questo tipo. Si potrebbe cominciare, per esempio, con l’isola di Kos, che fa parte dell’arcipelago del Dodecaneso e che, essendo di dimensioni abbastanza contenute, si può girare in non troppo tempo. È soprattutto il versante meridionale quello più appropriato per i bambini: qui si possono trovare le spiagge di Sunny Beach e Kardamena, con lidi attrezzati che mettono a disposizione tutti i comfort di cui si può aver bisogno. Da vedere anche la spiaggia di Limniona, mentre fra le attrazioni alternative di Kos vale la pena di citare la Foresta di Plaka, le rovine di Asklepieion e il castello di Kos Town: insomma, il perfetto mix tra natura, cultura e storia che può catturare l’attenzione di grandi e piccini.

Naxos, nell’arcipelago delle Cicladi

Altra meta il cui nome merita di essere segnato sul taccuino è quella di Naxos: parliamo di un’isola delle Cicladi caratterizzata dalla presenza di una vegetazione molto rigogliosa alcune tra le spiagge più belle del mondo, la maggior parte delle quali è concentrata sul versante occidentale. Si tratta di lunghe distese a misura di famiglia, bagnate da acque cristalline e con fondali bassi. Per arrivare a Naxos si può partire da Santorini, e il viaggio in aliscafo dura circa 90 minuti. Una volta giunti a destinazione, poi, l’occhio sarà rapito non solo dalla bellezza del mare, ma anche dal fascino delle spiagge dorate, dalle case pitturate di bianco e dal colore rosa della bouganville.

L’isola di Zante

Chi di noi non ha conosciuto l’isola di Zante – o Zacinto – grazie alla poesia di Ugo Foscolo che abbiamo imparato sui banchi di scuola? Messe da parte le reminiscenze letterarie e magari i cattivi ricordi dovuti ai brutti voti, è arrivato il momento di godersi tutto il bello di questa isola, che si trova di fronte al versante della Calabria che si affaccia sul mar Ionio. Qui ci sono tratti di costa rocciosa che lasciano a bocca aperta per lo stupore, mentre le spiagge di sabbia sono ideali per le famiglie con bambini al seguito. I prezzi sono convenienti ed è possibile usufruire di una vasta gamma di servizi per le famiglie; se a questo si aggiungono le temperature miti, si capisce perché Zante sia una destinazione da non perdere. A proposito: una tappa obbligata è la spiaggia del relitto, a cui però si può arrivare unicamente via mare, visto che è circondata da rocce a strapiombo.

Che cosa fare e vedere a Rodi

Anche Rodi, a dir la verità, è un’isola di cui abbiamo iniziato a sentir parlare fin da quando andavamo a scuola. Anche in questo caso, quindi, è arrivato il momento di toccare con mano e di osservare dal vivo i luoghi di cui abbiamo letto sui libri. Rodi è la maggiore delle isole del Dodecaneso; è più lontana da noi rispetto alla Calabria, visto che è situata nei pressi delle coste della Turchia. Ci troviamo nella parte più meridionale della Grecia, in un’area che, proprio in virtù della sua collocazione, ha risentito delle contaminazioni di culture differenti, da quella araba a quella romana. Ma si può venire qui con i bambini? Certo che sì, perché le strutture a disposizione sono tante, con resort e villaggi per famiglie. Lo scenario è completato e impreziosito da spiagge di ciottoli e sabbia, punto di partenza ideale per un sacco di gite in barca memorabili.

L’isola di Skiathos

Ma torniamo alle isole della Grecia più adatte a una vacanza con i bambini. Tra queste si può citare Skiathos, che fa parte delle Sporadi Settentrionali ed è bagnata dalle acque del Mar Egeo. Gli appassionati di cinema con tutta probabilità ne avranno già sentito parlare, se non altro perché è qui che si sono svolte le riprese del film Mamma Mia, con protagonista Meryl Streep: una commedia che ha dato a Skiathos una popolarità di livello mondiale. Sono oltre 50 le baie che costellano questa isola, adatta a turisti di tutte le tipologie. Notevole è la presenza di una folta vegetazione, ed è anche questo il motivo per il quale qui ci si può concedere una vacanza – per così dire – selvaggia, a contatto con pini marittimi e ulivi secolari, ma anche lentischi, lecci e molti altri esemplari di macchia mediterranea.

Alla scoperta di Cefalonia

Infine, l’ultima delle isole della Grecia che merita di essere segnalata in questa rassegna è quella di Cefalonia, la più grande delle Isole Ionie e conosciuta anche con il soprannome di Isola delle Tartarughe. Ci sono spiagge di tutti i tipi e per tutti i gusti: forse per le famiglie conviene raggiungere il versante meridionale, dove si trovano lidi sabbiosi che propongono attività per i più piccoli. Il mare è sempre e comunque limpido.