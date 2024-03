“La città del libro”, luogo elegante e raffinato a due passi dalla Capitale: famosa nel mondo per le ciambelle al vino

Cosa vedere nella “città del libro” Grottaferrata è anche definita come la “città del libro”, titolo che le venne ufficialmente conferitole nel 2011 e che recentemente, specie dopo la fine della pandemia, sta ritrovando nuova linfa vitale grazie ai numerosi eventi organizzati negli ultimi anni. Tanto che, non a caso, a gennaio 2024 è arrivata per il secondo anno consecutivo la candidatura per il riconoscimento di “Capitale Italiana del Libro 2024“.

Ma cosa c’è da vedere in particolare in città? Grottaferrata (circa 21mila anime), lo ricordiamo, fa parte del Parco Regionale dei Castelli Romani e dell’XI^ Comunità Montana del Lazio nonché del Consorzio Sistema Bibliotecario dei Castelli Romani. In passato, da queste parti, sono passati anche tantissimi attori famosi, da Paolo Villaggio ad Alberto Sordi.

I luoghi da visitare

Oltre alla sopracitata Abbazia alcuni luoghi di maggiore attrazione sono:

Le antiche Catacombe ‘Ad Decimum’

Il Castello Savelli (sec.X), A

Alcune delle famose ‘Ville Tuscolane’, note per il valore artistico dell’architettura e degli affreschi, tra cui Villa Grazioli (set de Il Marchese del Grillo di Alberto Sordi)

Tornando proprio all’Abbazia invece meritano attenzione particolare il suo chiostro, il criptoportico menzionato in precedenza, il museo archeologico, e la biblioteca: qui sono conservati circa 50mila volumi nonché un laboratorio di restauro del libro, altro elemento che, seppur indirettamente, contribuisce ad alimentare la sua fama come “città del libro”.

Eventi, feste e sagre di Grottaferrata: piatti tipici

La città castellana è famosa per la Fiera Nazionale di cui quest’anno, pensate un po’, ricorrerà la 424esima edizione. Per il 2024 le date scelte sono quelle che vanno dal 23 marzo al 1 aprile. C’è poi la Festa patronale di San Nilo da Rossano che si svolge a settembre, mese cui solitamente viene organizzata anche “Na vota c’era”, kermesse che consiste nella rievocazione dell’antica fiera settembrina di Grottaferrata. Per quanto riguarda i piatti tipici anche in questo caso è possibile gustare le buonissime ciambelline al vino dei Castelli Romani, anche se le più famose e conosciute restano quelle di Marino (di cui però Grottaferrata un tempo faceva parte come abbiamo visto).