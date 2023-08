La fontana degli innamorati, proprio nel centro di questa città: luogo romantico

La Fontana degli Innamorati esiste davvero, non è solo una leggenda. Si trova nel cuore di Roma e la leggenda vuole che le coppie di innamorati che bevono la sua acqua restano insieme per sempre. Superstizione o realtà, questo luogo è diventato una celebre meta turistica nella Città Eterna. Siete curiosi di sapere dove si trova esattamente e quale storia nasconde?

La fontanella nascosta nella Fontana di Trevi

“Non è vero ma ci credo”: una volta scoperta l’esistenza di un luogo romantico, qualsiasi coppia di innamorati desidera visitarlo per suggellare il loro eterno amore.

Quasi nessun turista conosce l’esistenza della Fontana degli Innamorati, eppure esiste davvero e si trova nascosta in uno dei monumenti più celebri della Capitale, ovvero la Fontana di Trevi. Si tratta di una fontanella segreta avente la forma di vasca rettangolare e collocata sul lato destro della fontana più famosa di Roma.

A prima vista può apparire come una comune vasca senza alcuna importanza né storica né artistica, in realtà la fontanella nascosta è da secoli considerata un luogo magico. Secondo la credenza popolare, basta riempire un bicchiere d’acqua della fontana e berlo per consacrare il proprio amore e sperare in una relazione eterna e senza tradimenti.

La Fontana degli Innamorati: un romantico incrocio di getti d’acqua

Leggenda narra che lo scultore della Fontana di Trevi, tale Nicola Salvi, decise di realizzare una fontanella nascosta nel celebre monumento per ricordare una giovane coppia di innamorati che ogni giorno, durante i lavori di realizzazione della Fontana di Trevi, veniva a rinfrescarsi e dissetarsi.

Nella realtà, invece, era stato lo stesso committente, Papa Clemente XII, a ordinare allo scultore di trovare un modo per far bere ai romani (non soltanto agli innamorati) l’acqua fresca della fonte direttamente dalla fontana. Fu così che Nicola Salvi progettò e realizzò la vasca rettangolare che divenne nota come la Fontana degli Innamorati.

Si può individuare facilmente perché si trova sul lato destro del monumento, ha una forma rettangolare e presenta due cannule, situate una di fronte all’altra, da cui fuoriesce l’acqua fresca della fonte.

La leggenda del potere magico della fontanella è stata tramandata nei secoli. Durante le guerre mondiali, erano molte le coppie di innamorati che la notte prima della partenza dell’amato per combattere si recavano alla fontanella per suggellare il loro amore eterno. Il rituale prevedeva di riempire un bicchiere di vetro dalla fontana, bere entrambi dallo stesso bicchiere e poi romperlo per consacrare l’incantesimo.

Oggi sono tantissimi i romani e i turisti che la notte del 14 febbraio, a San Valentino, si recano alla Fontana di Trevi per dichiararsi amore e bere l’acqua della fontanella. Verità o leggenda, è davvero molto suggestivo come rito. Provare per credere!

Dove si trova la Fontana degli Innamorati?

Raggiungere questo monumento è davvero semplicissimo perché basta trovare la celebre Fontana di Trevi e guardare sul lato destro del monumento per trovare una vasca rettangolare.

Si può arrivare in metropolitana prendendo la linea A e scendendo alla Fermata Spagna o Flaminio, oppure la linea B alla fermata Colosseo.