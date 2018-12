Matrimonio in Puglia: 3 location da favola per il giorno più bello della tua vita

Matrimonio in Puglia: 3 location da favola per il giorno più bello...

Sei alle prese con l’organizzazione del tuo matrimonio e devi trovare una location che sia veramente perfetta per il giorno più importante della tua vita? La Puglia è una regione incantevole, che offre strutture per il ricevimento adatte a qualsiasi gusto ed esigenza: dal fascino esotico della spiaggia al romanticismo dell’antica masseria. Trovare il posto perfetto per il proprio matrimonio non è certo semplice e non conviene mai avere troppa fretta: bisogna valutare con calma e considerare ogni più piccolo dettaglio perché potrebbe fare la differenza. La location è uno degli aspetti più importanti che bisogna scegliere quando si organizza un matrimonio: il luogo del ricevimento è quello che tutti gli invitati e gli sposi ricorderanno di più, anche a distanza di anni. Tutto deve essere impeccabile: dagli allestimenti ai più piccoli dettagli.

Se non hai proprio idea di quale potrebbe essere la location ideale per il tuo matrimonio, oggi ti consigliamo 3 luoghi da sogno che in Puglia hanno riscosso un enorme successo in queste occasioni.

1) Matrimonio sulla spiaggia

Negli ultimi anni sono sempre di più le coppie che optano per un matrimonio in spiaggia, dal fascino esotico e sicuramente originale. La Puglia vanta un mare incredibile, quindi scegliere una location affacciata direttamente sulla spiaggia è sicuramente un’ottima idea! Per un matrimonio di questo tipo una delle strutture più gettonate è il Lido Bagni Haiti: un luogo da favola che si trova in provincia di Barletta. La proposta culinaria è ampia e personalizzabile con piatti esclusivi di carne e di pesce a piacere ed il personale è sempre professionale e pronto ad assecondare i desideri degli sposi.

2) Matrimonio in masseria

Per un matrimonio romantico, la masseria è sicuramente l’ideale perché gode del fascino dell’antico ed è immersa nella natura incontaminata della Puglia. In questa regione ne possiamo trovare moltissime e la maggior parte di queste sono specializzate proprio nell’organizzazione di matrimoni ed eventi speciali quindi saranno i gestori a darti tutti i consigli del caso. Le masserie spesso e volentieri mettono a disposizione anche alcune stanze in cui dormire, quindi se tra i vostri ospiti c’è qualcuno che viene da fuori in questo caso non ci sono problemi!

3) Matrimonio nei trulli

Altrettanto pittoresco e romantico è il matrimonio tra i trulli: simbolo della Puglia e in particolare della zona di Alberobello. Sono diverse le strutture che offrono la possibilità di organizzare un matrimonio da favola indimenticabile proprio tra i trulli ma tra le più famose ricordiamo La Chiusa di Chietri che si trova alle porte di Alberobello. Si tratta di una struttura 4 stelle aperta tutto l’anno e dal fascino davvero inconfondibile: difficilmente gli ospiti la dimenticheranno!