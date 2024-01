Musei a Roma: questi 5 (poco conosciuti) sono imperdibili

Roma è la patria mondiale dei musei: andiamo a scoprire quelli bellissimi e poco conosciuti nel territorio della Città Eterna.

Roma nasconde immane bellezze, risultando come la Capitale del mondo in fatto di arte e soprattutto patrimonio culturale. Tra le tante meraviglie di Roma, ovviamente, ci sono luoghi anche meno conosciuti da turisti e con una minore visibilità sul web, che in egual modo però custodiscono delle belle inaudite e soprattutto promettono di lasciarsi a bocca aperta tutte le persone che vengono a vederle.

Musei a Roma: una passeggiata nell’arte e nella storia

La capacità dei musei presenti a Roma è quella di poter raccontare la storia ultra millenaria della Città Eterna, spesso in passeggiate capaci di coniugare le usanze dell’Antica Roma, il periodo Imperiale, l’epoca medievale e quella legata alla figura dei Papi, fino a raggiungere l’età contemporanea, esponendo anche opere di artisti romani ancora in vita.

Musei a Roma: quelli conosciuti dalle persone

Roma nella sua capacità di portare una traccia storica e artistica, non si sviluppa solamente nel Centro Storico. Se qui si sono svolti i capitoli più importanti della Città Eterna, dall’esperienza imperiale ai giorni nostri, nulla toglie come anche quartieri “meno nobili” possano raccontare importanti pagine di storia legate allo sviluppo e la consacrazione dell’attuale Città Eterna come la vediamo oggi.

Musei a Roma: quelli meno conosciuti dalle persone

Come detto, Roma è una meraviglia da scoprire, con tante maestosità che spesso sono sconosciute anche alle persone che vivono abitualmente e sono residenti in questa città. Per citare cinque nomi, pensiamo alla Spezieria di Santa Maria della Scala a Trastevere, Villa Elena, la galleria Spada e il suo misterioso giardino, il museo della Centrale Montemartini o la Casina delle Civette.

Musei a Roma: la Spezieria di Santa Maria della Scala a Trastevere

Il luogo seppur aperto solo in alcuni periodi dell’anno, è uno dei più emblematici e affasciananti di Roma. L’antica Spezieria di Santa Maria della Scala a Trastevere, situata all’interno dell’omonimo convento, è considerata come la più antica farmacia presente nel territorio della Città Eterna. Infatti, questo posto fu edificato intorno al Cinquecento, con l’ordine dei Carmelitani scalzi che qui preparò e vendette i propri medicamenti fino al 1954 (praticamente per quasi 400 anni consecutivi).

Musei a Roma: la galleria Spada

Se stiamo cercando altri posti speciali da visitare a Roma, non possiamo non citare la magia della galleria Spada. Situata nel Palazzo Spada e a pochi passi dal Lungotevere dei Tebaldi, la struttura espone pitture risalenti al XVI e il XVII secolo. Inoltre, per chi verrà a visitare questo posto speciale, potrà fare i conti con i fenomeno delle “false prospettive” nate dal genio di Francesco Borromini.

Musei a Roma: la Casina delle Civette

Spostandoci dal Centro Storico, dove non è racchiuso come dicevamo tutto il patrimonio artistico e culturale di Roma, raggiungiamo la Casina delle Civette a Villa Torlonia, nella zona di via Nomentana. Ex residenza della famiglia Torlonia, la struttura s’ispira proprio alla civetta, che è un tema ricorrente nell’architettura. In passato venne chiamata anche Capanna Svizzera, poichè la sua struttura architettonica unica su Roma la rendeva simile più a un rifugio alpino o un chalet d’alta montagna.