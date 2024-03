Musei aperti a Pasqua e a Pasquetta 2024 a Roma: elenco completo

Ecco quali musei saranno aperti nella città di Roma per il periodo di Pasqua e Pasquetta: la lista dei posti da visitare.

Roma si prepara a festeggiare la Pasqua e la Pasquetta 2024. Oltre ai tradizionali pic-nic o grigliati con parenti e amici nella zona della Città Eterna, molte persone potranno passare una giornata alternativa in confronto alle solite usanze romane in questo periodo: visitare musei e luoghi della cultura. Questa un’iniziativa indicata soprattutto per i turisti, che non verranno nella Capitale per fare lunghissime tavolate, ma bensì per vedere il patrimonio artistico.

I musei aperti per Pasqua e Pasquetta a Roma

L’idea di tenere dei luoghi della cultura aperti ha una sua logica: lo scorso anno Roma vide il record di turisti, con milioni di persone che arrivarono proprio sotto il periodo di Pasqua e con l’Assessorato al Turismo che annunciò festante la notizia. Vedendo il trend, la Città Eterna ha voluto prepararsi a un ritorno massiccio del turismo: anche le statistiche sembrano parlare chiaro, con la Città Eterna che risulta una delle capitali più visitate d’Europa.

Cosa visitare durante il periodo pasquale

Tra i luoghi da visitare assolutamente durante il periodo pasquale, anzitutto ci sono i Musei Vaticani. Situati a pochi passi dalla Basilica di San Pietro e il quartiere Prati, la struttura storico-artistica promette di essere aperto in quelle giornate anche con orari prolungati: tutto ciò per garantire le visite dei turisti stranieri alla Cappella Sistina, ma anche a quei cittadini romani che decidono di fare un salto e passare un periodo pasquale diverso. L’unico neo potrebbe essere la corsa ai biglietti, che da anni ormai vanno a ruba per questo posto.

Altro sito che rimarrà aperto sotto Pasqua e Pasquetta, è il leggendario simbolo di Roma: il Colosseo. I turisti potranno affacciarsi in tutto il periodo pasquale all’Anfiteatro Flavio, a patto che riescano a trovare i biglietti per l’ingresso e siano disposti ad affrontare le probabili piogge che si abbatteranno su Roma. L’esperienza, come è plausibile, permetterà agli interessati di visitare dall’interno il monumento più iconico della Città Eterna.

La visita non finisce qui per i musei di Roma, considerato come tra le opzioni ci sia un’altra suggestiva sede: la Galleria Borghese. Una visita alla storico museo con seguente pic-nic a Villa Borghese, potrebbe rivelarsi la combo perfetta per quei cittadini che cercano una Pasquetta all’insegna della cultura ma non vogliono perdere la scorpacciata coi propri amici in una dei giardini pubblici più belli del Centro Storico Capitolino: oltretutto il luogo è facilmente raggiungibile coi mezzi, scendendo con la Metro A a Spagna o Flaminio.