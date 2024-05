Oasi di pace a pochi passi da Roma, ti sembrerà di sognare ad occhi aperti: le cascate sono il colpo d’occhio

Un’oasi di pace a pochi chilometri da Roma: ecco dove si trova questo posto bellissimo e quali attività turistiche possiamo svolgere.

Anche oggi vi faremo promozione turistica su un posto all’interno della Regione Lazio e soprattutto a pochi passi da Roma: una bellissima oasi naturale. Questa località di cui vi parleremo, infatti, da diversi anni è diventata una meta fissa di quei residenti romani che vogliono passare una giornata fuori porta. Si tratta di una bellezza naturale, che vi consigliamo di visitare nei mesi più caldi dell’anno per goderne di tutto il suo fascino e soprattutto i numerosi sentieri naturali.

Alle scoperta delle cascate a pochi passi di Roma

In quest’articolo vi stiamo parlando delle famose cascate del Monte Gelato. L’area si trova all’interno del Parco Regionale della Valle del Treja, raggiungibile in poco tempo dalla Capitale. E’ considerata una delle bellezze naturali più affascinanti del territorio capitolino e soprattutto laziale. Una caratteristica cui anche il cinema ha tenuto conto nel corso degli anni: in questo luogo, infatti, sono stati girati più di cento film.

Dove si trova questa oasi naturale

La zona della Valle del Treja attraversa il territorio di Mazzano Romano, nella Provincia di Roma. Dalla Capitale, è molto semplice raggiungere questo posto: situato al nord della Città Eterna, questo luogo dista pochissimo dal Lago di Bracciano e la località di Campagnano di Roma.

Quali attività posso svolgere in questa località fuori Roma

Chi viene qua per la prima volta, può anzitutto fare un bellissimo pic-nic all’interno dell’area naturale: un’attività consigliata soprattutto per i mesi primaverili o estivi, dove si può visitare questo posto in compagnia della famiglia o con la comitiva dei propri amici.

Per le persone che amano l’avventura all’interno delle riserve naturali italiane, consigliamo di provare anche l’esperienza del Treja Adventure Park: se non soffrite di vertigini, avrete la possibilità di affrontare dei percorsi sospesi in aria e che vi faranno passare tra gli alberi.

Ovviamente, essendo un posto a pochi minuti dal territorio della Tuscia, anche qui potrete trovare dei ruderi legati all’esperienza delle antiche popolazioni che vissero il Lazio: in tal senso troverete una villa romana, che secondo gli studi risale al I secolo Avanti Cristo. Inoltre, sempre in quest’area sono posizionati un mulino di epoca ottocentesca e un vecchio lavatoio.

Cosa vedere nei dintorni di questo posto

L’attrazione principale del luogo, ovvero le cascate, non sono l’unico posto assolutamente da vedere. Se abbiamo voglia di passeggiare e fare dell’attività di trekking, zaino in spalla si potrà seguire il letto del fiume Treja. Nelle vicinanze, ci sono anche antichi borghi medievali: ricordiamo le località di Mazzano Romano e Calcata. Inoltre, sempre in questo quadrante regionale, è possibile trovare anche una necropoli: si tratta di un sito della popolazione falisca, che visse nell’antichità la zona di Civita Castellana.