Organizzare una vacanza sull’isola di Ischia

Ischia è un gioiello del Mediterraneo. È la più grande delle tre isole napoletane che comprendono anche Capri e Procida.

Conosciuta come l’Isola Verde, Ischia si trova a 19 miglia dalla costa di Napoli e si estende per circa 18 miglia quadrate. Con una popolazione di 60.000 abitanti, è l’isola napoletana più popolata.

Troverete quindi molti comfort e persone accoglienti che si affidano al turismo per sopravvivere.

Ischia ha molto da offrire sia a chi cerca il relax sia a chi vuole esplorare. C’è un lungo elenco di hotel a Ischia, ma anche diversi ristoranti che offrono piatti locali preparati con ingredienti freschi provenienti da agricoltori locali.

Ci sono anche molte spiagge dove si può nuotare nei fanghi vulcanici o fare un giro in barca per le insenature e le baie dell’isola.

Ci sono molte cose da vedere e da fare ad Ischia, eccone alcune.

Una giornata alle terme

Una giornata alle sorgenti termali di Ischia è un ottimo modo per rilassarsi e godere della splendida bellezza naturale dell’isola.

Le sorgenti termali sono uno dei punti di forza di Ischia, con proprietà curative e splendidi giardini.

Naturalmente, non potrete dire di aver visto gran parte dell’isola se trascorrete l’intera giornata in uno di questi luoghi, ma trascorrere del tempo in uno di essi è un modo indimenticabile per godere di ciò che Ischia ha da offrire.

Ci sono molte sorgenti termali diverse a Ischia, ma noi consigliamo il Negombo e il Poseidon perché sono entrambi incantevoli e hanno caffè e ristoranti nelle vicinanze che servono cibo delizioso.

Comunque, non importa dove andrete, una giornata trascorsa in uno di questi luoghi sarà sicuramente rilassante e divertente!

Visitare Ischia Porto e Ischia Ponte

Ischia Porto e Ischia Ponte sono due località costiere dell’isola d’Ischia, appena fuori dalla costa di Napoli. Si trovano a meno di 5 miglia l’una dall’altra e rappresentano un’ottima gita di un giorno quando si è in zona.

Ischia Porto ospita molti ristoranti, bar e negozi, oltre a un terminal dei traghetti che serve l’intera isola. Qui si trova anche la statua della defunta cantante italiana Laura Pausini.

Ischia Ponte è un incantevole villaggio con strade strette fiancheggiate da edifici classici in stile mediterraneo.

Qui troverete molti negozi locali, tra cui quelli che vendono oggetti d’antiquariato e ceramiche fatte a mano.

E se vi viene un languorino mentre passeggiate in questa incantevole cittadina, fermatevi in uno dei suoi numerosi ed eccellenti ristoranti!

Girare Ischia in scooter

Se volete vedere Ischia in un giorno, la cosa migliore è noleggiare uno scooter.

L’isola ha diverse agenzie di noleggio auto e scooter proprio vicino all’attracco dei traghetti, e il costo del noleggio di uno scooter per un giorno è di circa 30 euro.

Dal porto è facile seguire la strada che costeggia l’isola, fermandosi lungo il percorso.

Da vedere lungo il giro dell’isola:

Il centro storico di Forio e la Chiesa di Santa Maria del Soccorso.

I giardini della Mortella

Il borgo marinaro di Sant’Angelo

Il Castello Aragonese

Come arrivare ad Ischia

Arrivare a Ischia è un po’ complicato, ma ne vale assolutamente la pena!

Una volta arrivati all’aeroporto, bisogna prendere un’auto o un autobus per Porto Beverello o Pozzuoli.

È inoltre possibile prendere un traghetto da Procida e, in estate, da Capri per raggiungere Ischia.

Il traghetto consente di portare con sé anche l’auto, mentre l’aliscafo è riservato ai passeggeri.

Il traghetto dura più di un’ora e l’aliscafo 40 minuti. Arriverete a Ischia Porto, il capoluogo, o a Casamicciola.

In entrambi i casi, avrete bisogno di un mezzo di trasporto per raggiungere il vostro hotel.

Ci sono taxi vicino al porto, ma è meglio organizzare il viaggio in anticipo. Il vostro hotel potrebbe fornirvi una navetta.