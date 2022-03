Pellegrinaggio a Medjugorie: tutti i consigli per vivere un’esperienza unica

Ci sono luoghi in cui basta respirare per avvertire pace e serenità, come se una presenza benefica e misteriosa vegliasse su di noi. Uno di questi posti è Medjugorje, paese ormai famoso per le celebri apparizioni della Madonna. Eppure, anche se tutti conoscono questo luogo, c’è ancora molto da scoprire. Non solo: l’esperienza di viverlo, di recarvisi, è sicuramente oltre qualsiasi racconto possa essere mai fatto. Con questo articolo vogliamo offrirvi notizie e informazioni per consentirvi di avere da voi gli strumenti adatti a vivere questa meravigliosa esperienza. Ecco quindi che vi basterà leggere di seguito per avere ulteriori informazioni su Medjugorie.

L’atmosfera mistica di Medjugorie

Partiamo con alcune indicazioni geografiche: Medjugorje è una cittadina facente parte della Federazione di Bosnia ed Erzegovina. Collocata a 200 metri dal livello del mare ha un paesaggio collinare con un clima simile a quello dell’Italia centrale. Anche per questo motivo non c’è un periodo maggiormente indicato per recarsi in pellegrinaggio, così come non c’è un momento sconsigliato. Certo l’inverno può essere particolarmente freddo, ma è anche vero che il paese si carica di un’atmosfera ancora più magica, specie a ridosso del Natale. La presenza della Madonna, a ogni modo, è costante tutto l’anno.

I posti da vedere

Indipendentemente dal periodo scelto, tuttavia, il modo migliore per vivere al massimo questa esperienza mistica è quella di pensare solo alla spiritualità e alla fede, dimenticando tutto il resto. Per questo può essere utile partire con un viaggio organizzato che metta a disposizione una guida, che pensi all’aereo e al pullman, magari insieme a un gruppo con cui condividere l’esperienza. Perché a Medjugorje c’è molto da vedere, tanti luoghi di fede da visitare, come la chiesa di San Giacomo (anche nota come Santuario di Medjugorje) che è l’emblema della fede della città. Oppure il colle Podbrdo, meglio conosciuto come Collina delle Apparizione, luogo proprio dove la Madonna comparve le prime volte nel lontano 25 giugno 1981 (vi ricordiamo di portare scarpe adatte a una bella camminata). Ai piedi di questa collina si trova la Croce Blu, altro luogo dove Maria è comparsa molte volte e dove avvengono le apparizioni il 2 del mese. Infine menzioniamo il Monte Krizevac (detto Monte della Croce) dove si trova una croce di ben 9 metri.

Medjugorie: 25 confessionali

Oltre all’esperienza del pellegrinaggio sono altri gli eventi che si possono vivere, come la confessione. Il paese conta infatti ben 25 confessionali a disposizione dei fedeli. Infine non possiamo dimenticarci dell’esperienza della preghiera, che può essere fatta in moltissimi luoghi a Medjugorje. Ci sono molte preghiere bellissime, ma due sono particolarmente commoventi: quella di guarigione e liberazione, valida sia per la sfera fisica che spirituale, e l’adorazione eucaristica, intonata con canti dolcissimi.