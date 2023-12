Quanti ristoranti stellati ci sono a Roma? La classifica Michelin

La Guida MICHELIN indica i migliori ristoranti stellati presenti sul territorio di Roma e che vanno assolutamente provati.

Roma, la città eterna, è anche una delle capitali gastronomiche del mondo. Con una ricca tradizione culinaria che risale all’antichità, Roma offre una varietà di piatti tipici, come la carbonara, l’amatriciana, la coda alla vaccinara e i carciofi alla giudia. Ma Roma non è solo cucina romana: è anche una città cosmopolita e innovativa, che ospita alcuni dei migliori ristoranti stellati d’Italia.

I ristoranti stellati suggeriti dala Guida MICHELIN a Roma

La Guida MICHELIN Italia, la prestigiosa pubblicazione che assegna le famose stelle ai ristoranti di eccellenza, ha confermato per il 2023 la presenza di 20 ristoranti stellati a Roma. Tra questi, spicca La Pergola, l’unico ristorante a tre stelle della capitale, situato all’ultimo piano dell’Hotel Rome Cavalieri, con una vista mozzafiato sulla città. Lo chef Heinz Beck propone una cucina di alta classe, che unisce la tradizione italiana con la creatività e la tecnica, in piatti come il risotto con gamberi rossi, mandorle e bergamotto, o il filetto di vitello con salsa al tartufo nero e patate al forno.

I ristoranti a due stelle della Guida MICHELIN

A due stelle, troviamo Il Pagliaccio, il ristorante dello chef Anthony Genovese, che offre una cucina fusion, ispirata ai suoi viaggi in Asia e nel Mediterraneo, e Acquolina, il ristorante del resort Aldrovandi Villa Borghese, dove lo chef Oliver Glowig propone una cucina mediterranea, basata sui prodotti del mare e della terra. Entrambi i ristoranti sono famosi per la loro eleganza, il servizio impeccabile e la carta dei vini eccezionale.

L’ampia scelta dei ristoranti a una stella a Roma

A una stella, la scelta è ampia e variegata, con ristoranti che spaziano dalla cucina moderna alla classica, dalla creativa alla vegetariana, dalla italiana alla internazionale. Alcuni esempi sono: All’Oro, dove lo chef Riccardo Di Giacinto reinventa la cucina romana con originalità e ironia; Glass Hostaria, dove la chef Cristina Bowerman propone una cucina contemporanea, con influenze internazionali e tecniche innovative; Imàgo, dove lo chef Francesco Apreda mescola sapientemente la cucina italiana con quella orientale, in un ambiente raffinato e romantico; Per Me, dove lo chef Giulio Terrinoni propone una cucina creativa, basata sul concetto di tapas gourmet; Ristorante Oliver Glowig, dove lo chef omonimo propone una cucina mediterranea, con una particolare attenzione ai prodotti del territorio; Tordomatto, dove lo chef Adriano Baldassarre propone una cucina italiana contemporanea, con piatti equilibrati e raffinati.

Roma per i palati più esigenti

Roma è una città che sa stupire e deliziare i palati più esigenti, con una offerta gastronomica di altissimo livello, che riflette la sua storia, la sua cultura e la sua vitalità. Visitare i ristoranti stellati di Roma è un’esperienza unica, che permette di scoprire i sapori, i profumi e i colori della cucina italiana, in tutte le sue sfumature e variazioni.