Quanto costa in media una notte a Roma? La cifra che non ti aspetti

Tra ostelli, b&b, appartamenti e hotel, Roma offre tantissime soluzioni per chi vuole visitarla, in modalità luxury così come low budget per chi vuole andare a risparmio.

Roma è eterna, così come il fascino che l’accompagna in tutte le stagioni. Che voi vogliate visitarla d’inverno o d’estate, la Capitale è pronta sempre ad accogliervi con svariate soluzioni di pernottamento e sistemazioni di ogni genere. Quanto costa in media soggiornare a Roma? Ecco alcune dritte in base alle vostre preferenze.

Vacanze a Roma: quanto costa una notte in hotel?

Veniamo alla fatidica domanda: quanto costa dormire una notte a Roma? La risposta è “dipende”. Prim’ancora di decidere quante notti stare, dovrete stabilire che tipo di esperienza di soggiorno state cercando a Roma. Una volta risposto al quesito, sarà possibile programmare il vostro viaggio più agilmente. In media, una notte a Roma viene sulle 50 euro se si sceglie un hotel al Centro, 30 se invece si predilige per un’opzione in periferia o leggermente più fuorimano.

Una riposta facile riguarda invece “qual è la stanza più cara di un hotel a 5 stelle a Roma?”. Stando alle ultime stime, ad aggiudicarsi il titolo sembrerebbe la presidential suite del Bulgari Hotel di piazza Augusto Imperatore, a due passi da via del corso: considerano le tasse, la stagione e il prezzo di listino una notte in questa suite verrebbe 38mila euro. Per chi, invece, cerca soluzioni low budget, Roma offre ampia scelta.

I migliori alberghi dove dormire a Roma: la classifica

Per chi invece cercasse opzioni più agevoli, hotel a 4stelle più economico a Roma verrebbe in media suo 36 euro a notte, in fascia media 94 euro e il più costoso 256 euro.

Se parliamo di 2° stelle, l’hotel meglio recensito a Roma è l’Hotel Trastevere (29 euro a notte), a cui segue l’Ostello Bello per la fascia 3 stelle (45 euro a notte) e infine Nh Collection Roma: è quest’ultimo l’hotel più costoso in assoluto a Roma per la categoria 4 stelle. Quanto agli ostelli, l’offerta più vantaggiosa risulta al Litus Roma Hostel (17 euro a notte), mentre la struttura che offre il miglior rapporto qualità-prezzo a Roma è il c-hotels Club House Roma per 66 euro a notte.