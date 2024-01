Quanto costa la Carbonara da “Osteria da Fortunata”? Menù e prezzi

Alla scoperta di uno dei più antichi ristoranti presenti a Roma: andiamo a vedere l’Osteria da Fortunata e la sua Carbonara.

Oggi vi parliamo di altri storici ristoranti presenti nel Centro Storico di Ostia. Tra questi, vi facciamo scoprire la famosa Osteria da Fortunata, che soprattutto negli ultimi sta riscuotendo tanto successo tra i cittadini e addirittura i turisti. Oltre alla grandissima qualità culinaria che viene portata in tavola, tanto successo sta arrivando anche dagli influencer delle piattaforme social come Instagram e TikTok, che con brevi reels riprendono lo splendore dei piatti.

L’Osteria da Fortunata a Roma

La forza dell’Osteria da Fortunata è quella di una cucina della tradizione, che ci riporta alla classica mangiata a basi di piatti romani. Tra i pezzi forti del repertorio gastronomico, inoltre, c’è la forza dei piatti a base di pasta, con una vasta scelta e tante particolarità in grado di soddisfare ogni palato che viene a mangiare all’interno del ristorante nel Centro Storico capitolino.

Una revisione della cucina romana

Chi viene a Roma, spesso cerca anche i grandi classici della nostra cucina. Infatti la Capitale permette la possibilità di fare vari tipi di turismo, che non si limitano alla visita di musei, immensi monumenti dalla fama mondiale o addirittura la visione di pinacoteche con quadri di grande valore storico. Punto di forza a Roma, in un aspetto che sta venendo riconosciuto specialmente ora, c’è anche la il turismo gastronomico all’insegna della cucina romana.

Il menù dell’Osteria da Fortunata

L’Osteria da Fortunata è capace di offrire un menù variegato per ogni palato e turista, che però non perde mai di vista la tradizione della cucina capitolina. In servizi che includono l’antipasto, i primi, i secondi piatti, i contorni e i dolci, numerose sono i prodotti che contraddistinguono la romanità a tavola.

Tra questi troveremo i fritti romani, le leggendarie polpette di bollito, la pasta fatta in casa nelle declinazioni delle fettuccine al ragù, l’amatriciana, il sugo con coda alla vaccinara, i tagliolini cacio e pepe, la gricia e i famosi strozzapreti con la pajata. Sui secondi troviamo la millefoglie di melanzane, il coniglio alla cacciatora e i saltimbocca alla romana, solo per citare qualche esempio.

La Carbonara dell’Osteria da Fortunata

Merita un capitolo a parte la Carbonara dell’Osteria Fortunata, che si dimostra un piatto molto richiesto all’interno del noto ristorante romano. Il costo della pietanza è di 17 euro, ma agli occhi del cliente in bocca esplode una vera magia. Infatti all’Osteria da Fortunata c’è un particolare modo di stendere la pasta fatta in casa, con la stesura delle paste davanti a una finestra e ben visibili dal pubblico.