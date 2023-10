Quanto costa l’ingresso giornaliero a QC Terme Roma?

La famosa struttura di QC Terme, è un centro benessere situato nel territorio di Fiumicino. Si trova a via Portuense 2335, in una zona della provincia di Roma che si trova al confine con il quartiere di Parco Leonardo, l’Aeroporto Internazionale “Leonardo Da Vinci” e la Darsena del comune fiumicinese. Arrivare qui è molto semplice, poiché sono diverse le arterie urbanistiche che ci portano diretti in questo posto: da Roma si può imboccare la Portuense dall’XI Municipio o l’Autostrada Roma-Fiumicino dalle zone del Grande Raccordo Anulare, la Magliana e l’Eur.

Perché le persone vengono a QC Terme Roma?

Sempre più spesso, le persone cercano un attimo all’interno della propria settimana lavorativa per staccare la spina e trovare pieno relax per qualche ora. Se cercate tutto ciò, QC Terme fa al caso vostro, garantendovi momenti per rilassarvi a poca distanza dal mare. Il centro infatti offre vari servizi e trattamenti per la ricerca del benessere personali, che includono le famose piscine termali, le saune, i bagni turchi e soprattutto i massaggi rilassanti.

I prezzi all’interno di QC Terme Roma

Come ogni centro benessere, l’ingresso giornaliero presso la struttura del QC Terme Roma varia a seconda del giorno della settimana in cui ci si presenta e soprattutto all’età del visitatore. Troviamo l’offerta Escape da 59 euro a persona, ovvero un percorso benessere con 5 ore di permanenza. Poi c’è il Giornaliero che parte da 68 euro, che invece non preclude nessun limite di permanenza nel centro benessere. Poi c’è l’offerta “Della sera”, a 59 euro: l’offerta permette un percorso benessere a partire dalle ore 17:00. Infine la formula “Relax sotto le stelle”, con un percorso benessere a 44 euro a partire dalle ore 19:30.

Gli ingressi e i massaggi presso QC Terme Roma

Molto apprezzato da clienti, la formula dei massaggi offerti dalla realtà di QC Terme Roma. Troviamo infatti le formule delle modalità “Ingresso e massaggio”, che si declinano in varie offerte. Anzitutto con la “Day SPA di Coppia” da 212 euro, che presuppone un percorsi benessere per due persone con messaggio di coppia. Poi “Day SPA 25” a 106 euro, ovvero un percorso benessere senza limiti di tempo e con un massaggio di 25 minuti. Poi il “Day SPA 50” a 152 euro, che si differenzia dal precedente solo per il massaggio da 50 minuti. Infine il “Day SPA 75”, con un massaggio che durerà addirittura 75 minuti e percorso benessere illimitato.

Le offerte sui massaggi di QC Terme Roma

Numerose sono le offerte di massaggio all’interno di QC Terme Roma. Vi è lo “Scroub illuminante” a 49 euro, ovvero un trattamento esfoliante per levigare i tessuti e rivitalizzare la pelle. Poi la “Coppia 50′” a 188 euro, dove ci saranno massaggi con la manualità armonica e dall’effetto rilassante, che condurranno a un benessere di coppia. Troviamo il “Ritual Purificante Corpo” a 98 euro, ovvero un massaggio dalla potente azione decontratturante e purificante.

Gli altri massaggi nel listino prezzi di QC Terme Roma

C’è anche la formula “Bendaggio snellente – Body Sculpting”, ovvero un massaggio dall’azione lipolitica e rassodante, capace di combattere gli inestetismi. La formula “Coppia 25′”, un massaggio concentrato su una parte specifica del corpo, che può essere schiena, viso e gambe. Una tipologia di massaggio di coppia che, la struttura di QC Terme Roma, ha pensato per ritrovare il benessere insieme.

Gli altri trattamenti previsti da QC Terme Roma

Tra le varie formule previste nei massaggi, anche “Infinity”. Il massaggio in questione ha un effetto rivitalizzante, grazie a movimenti armonici e gesti distensivi. Serve, soprattutto, a trovare il perfetto riequilibrio del proprio corpo. Poi il “Trattamento antiage – Age Reverse”, ovvero un trattamento levigante istantaneo, capace di donare un aspetto molto radioso alle persone che lo effettuano. Ovviamente, la struttura offre anche ulteriori tipi di massaggi, consultabili sul sito internet dello stesso brand.