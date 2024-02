Quanto costa una notte negli hotel di Lusso a Roma? Spa e affacci mozzafiato

Hotel di lusso a Roma dove andare? Un elenco delle migliori strutture secondo i portali specializzati con viste mozzafiato e servizi esclusivi. Anche per una sola notte.

La Città Eterna vista sotto una luce diversa, quella dell’esclusività. In una parola: lusso. Con il plus di affacciarsi e vedere, magari, il Colosseo oppure il Foro, fino ad arrivare alle location del centro, dislocate tra Via del Corso, Piazza di Spagna e Piazza del Popolo. Ma se queste strutture non possono essere – gioco forza – alla portata di tutti, scegliendo di pernottare magari per una sola notte il discorso cambia. Regalare infatti la magia di uno degli Hotel più belli di Roma, magari per una ricorrenza speciale o una festività (come San Valentino), può essere senza dubbio la scelta vincente. (Foto in alto: Palazzo Manfredi – sito ufficiale)

I migliori Hotel di lusso a Roma: la guida

In questo nostro articolo allora passeremo al vaglio alcune delle strutture “a cinque stelle” della Capitale analizzando i portali di riferimento come detto in apertura ma anche spulciando tra le app più famose del settore. Alla fine del servizio potremo così rispondere alla domanda: quali sono i migliori hotel di lusso a Roma? E qual è quello che potrebbe fare al caso mio? E soprattutto: quanto costa trascorrerci una notte*?

Hotel esclusivi a Roma: dove andare

Il primo sito analizzato è quello di MyLuxury che, nomen omen, ci porta direttamente dentro il lusso. Anche a Roma. Questi i sette alberghi selezionati dalla guida a cui noi abbiamo aggiunto l’indirizzo e ovviamente il prezzo per una notte (per due persone, ndr) prendendo a riferimento il primo weekend di febbraio 2024 con una camera superior o standard.

Hotel The St. Regis Rome

Dove si trova: Via Vittorio Emanuele Orlando, 3

Via Vittorio Emanuele Orlando, 3 Telefono: 06-47091

06-47091 Costo per una notte: da 857 euro

Villa Laetitia

Dove si trova: Lungotevere delle Armi, 22/23

Lungotevere delle Armi, 22/23 Telefono: 06-3226776

06-3226776 Costo per una notte: da 180 euro

Lord Byaron

Dove si trova: Via Giuseppe De Notaris, 5

Via Giuseppe De Notaris, 5 Telefono: 06-3220404

06-3220404 Costo per una notte: da 252 euro

Parco dei Principi Grand Hotel e SPA

Dove si trova: Via Gerolamo Frescobaldi, 5

Via Gerolamo Frescobaldi, 5 Telefono: 06854421

06854421 Costo per una notte: da 220 euro

Hotel de Russie

Dove si trova: Via del Babuino, 9

Via del Babuino, 9 Telefono: 06328881

06328881 Costo per una notte: da 1.170 euro

Albergo Hassler

Dove si trova: Piazza della Trinità dei Monti, 6

Piazza della Trinità dei Monti, 6 Telefono: 06699340

06699340 Costo per una notte: da 1.423 euro

Hotel Teatro Pace Roma

Dove si trova: Via del teatro della pace, 33

Via del teatro della pace, 33 Telefono: 066879075

066879075 Costo per una notte: da 150 euro

Alberghi di lusso vicino al Colosseo: le soluzioni

Diamo uno sguardo adesso ad alcune strutture che si trovano nei dintorni del Colosseo. La giusta scelta per chi vuole soggiornare nei pressi di uno dei luoghi simbolo di Roma. Avvalendoci di un motore di ricerca specializzato** partiamo dall’Hotel Mercure Roma Centro Colosseo, dove una notte parte – sempre alle condizioni di cui sopra – da 183 euro. Ci spostiamo poi a Palazzo Manfredi dove 1 notte parte da 498 euro. Quindi il Palm Suite: si parte da 367 euro a salire. Un’altra struttura emersa è poi la Maison Imperiale: i prezzi sono a partire da 214 euro.

Camere con idromassaggio a Roma: lusso ed esclusività

La nostra guida si concentra adesso su un particolare settore, abbandonando per un attimo gli alberghi ma senza rinunciare al lusso. Si perché tra le ultime tendenze dei viaggiatori e turisti, specie per ciò che riguarda la fascia più giovane, c’è quella di soggiornare una notte in una romantica camera con idromassaggio presente all’interno. Intimità ed esclusività insomma: già, ma dove andare? Tra i siti più in voga c’è sicuramente quello di iRooms che offre diverse soluzioni per tutte le tasche sparse qua e là per la Capitale. Cinque posizioni “wow” – come si legge sul portale ufficiale – per trascorrere una notte davvero magica. Piazza di Spagna, Piazza Navona, Campo de’ Fiori, Colosseo e Termini con 29 suites a tema, di cui 13 dotate di Jacuzzi o vasca idromassaggio. I prezzi, per quest’ultima categoria, partono da 183 euro (in promozione) a salire, a seconda del periodo, della location e della tipologia di stanza.

Appartamenti con idromassaggio a Roma: la mappa

Chiudiamo con l’ultima categoria, quella degli appartamenti che possiamo definire di lusso. In questo caso sicuramente il portale di riferimento è quello di Airbnb. Ebbene, selezionando soluzioni con idromassaggio, in questo caso con il secondo weekend di febbraio 2024 a riferimento (sempre una notte per due ospiti) nella zona del centro, tra i rioni I e II ad esempio, i prezzi oscillano nella fascia di prezzo tra 200 e 300. Ricordando in questo caso di avere però a disposizione una casa e quindi la possibilità, eventualmente, anche di cucinare.

*I prezzi sono puramente indicativi ed hanno come fonte Google.it. Per conoscere disponibilità, tariffe complete e altre informazioni è necessario fare affidamento ai siti ufficiali delle varie strutture albrghiere

**Fonte: Google Maps, filtri selezionati: 5 stelle, di lusso