Quanto tempo ci vuole per fare il giro completo del lago di Castel Gandolfo?

Siete curiosi di sapere quanto tempo dura il giro completo del Lago di Castel Gandolfo? Oggi vi porteremo alla scoperta di un posto incantevole nel cuore del Lazio, il Lago Albano, anche noto come Lago di Castel Gandolfo. Siete curiosi di saperne di più?

Lago di Castel Gandolfo o Lago Albano

Il Lago Albano (in lingua latina Lacus Albanus), più comunemente noto come il Lago di Castel Gandolfo, è un lago di origine vulcanica collocato nella zona dei Castelli Romani, sui Colli Albani. Si trova quindi in provincia di Roma. Non ha una forma circolare come solitamente hanno gli altri laghi vulcanici, ma una forma ovale allungata. Sulle sponde del Lago di Albano si trovano numerose rovine archeologiche risalenti all’epoca romana, come i resti della villa albana dell’imperatore Domiziano.

Giro del Lago di Castel Gandolfo

Se amate le escursioni, vi consigliamo di fare il giro completo del Lago di Castel Gandolfo. L’escursione può essere fatta a piedi, magari in compagnia del proprio amico a quattro zampe, oppure anche in mountain bike. La durata del giro completo del Lago Albano è di circa 2 ore e mezza, 3 ore massimo, a seconda della velocità del vostro passo.

Il sentiero è facile, non c’è dislivello ed è adatto praticamente a tutti, compreso ai bambini in bicicletta o ai principianti. Ovviamente vi consigliamo di farlo in una bella giornata di sole, magari d’autunno o in primavera, ed evitare le giornate di pioggia.

In alcuni tratti del sentiero si nota l’incuria e l’inciviltà umana, ma stando alle recensioni degli utenti sul web, l’esperienza è una full immersion nella natura e vale la pena provarla almeno una volta nella vita.

C’è anche la possibilità di prenotare su Tripadvisor in tour del Lago di Castel Gandolfo in kayak. L’esperienza dura 3 ore e costa 42 euro a persona. Può essere fatta da tutti, grandi e piccini. C’è la possibilità di usare il kayak a uno o a due posti. Nel tour è compreso la visita alle rovine della villa di Domiziano, ai trampolini dove i pontefici amavano tuffarsi e molto altro ancora. Se il tour viene fatto d’estate, c’è la possibilità di fare il bagno e nuotare nel Lago Albano.

Cosa vedere nelle vicinanze del Lago Albano

Sulle sponde del Lago di Albano non c’è alcun borgo da visitare, tuttavia nelle vicinanze ci sono numerose cittadine che meritano sicuramente una visita approfondita.

Una di queste è Ariccia, un piccolo borgo di 17 mila abitanti dove assaggiare tanti piatti tipici romani, ma soprattutto il prodotto tipico del posto ovvero la buonissima e succulenta porchetta di Ariccia.

Non vi resta che organizzare la vostra gita fuori porta a Roma all’insegna della natura, del relax e del buon cibo. Provare per credere!