Roma avrà presto due hotel superlusso: quali sono e come saranno

Nuovi hotel superlusso a Roma: andiamo a scoprire quali apriranno nel Centro Storico e cosa promettono al cliente.

Roma sta cambiando il suo modo di interpretare e mettere in pratica il turismo all’interno della Città Eterna. Come stiamo vedendo in quest’ultimo periodo, venire in vacanza a Roma costa sempre di più, in vacanze che gradualmente hanno abbandonato la vena di una località alla portata di qualunque cittadino per toccare invece la veste di città del lusso.

Le vacanze di Roma: cosa sta cambiando nel sistema turismo?

Che almeno da una decina di anni qualcosa si stia modificando nella figura del turista di Roma, è un aspetto evidente soprattutto agli abitanti del Centro Storico. Se il Covid-19 può aver leggermente cambiato le abitudini turistiche di chi viene a Roma, un dato sembra accomunare tutti quelli che vengono a visitare la Città Eterna: cittadini molto ricchi, che amano la buona cucina e che vogliono farsi le foto sotto i nostri principali monumenti (Colosseo, la Basilica di San Pietro o Castel Sant’Angelo).

Le vacanze a Roma: l’economia attorno il sistema turismo

Se in Italia, e quindi a Roma, entrano cittadini con portafogli più corposi, anche i prezzi delle attività commerciali capitoline si sono adeguati ai nuovi turisti con forti disponibilità economiche. Al Centro Storico, i bar hanno rialzato i prezzi sui caffè (che arrivano anche ai 2 euro a tazzina nella zona di via del Corso), i cornetti o i cappuccini tanto amati dai turisti britannici e americani.

Moda seguita a ruota anche dai ristoranti, che pure nei casi delle vecchie osterie hanno adeguato i loro prezzi orientandosi verso una clientela selezionata e soprattutto con grandi disponibilità economiche. Ristoranti che prima chiedevano tra i 15 e i 20 euro per pranzare, oggi non ti fanno alzare se non spendi almeno il doppio a persona. Identico ragionamento nei ristoranti turistici, che costano molto ma non promettono qualità nei prodotti messi sulle tavole.

I nuovi hotel di lusso a Roma

Cambia il sistema turismo e anche gli hotel stanno, gradualmente, guardando nella direzione di un mercato più di lusso nelle varie zone della Capitale. Se il fenomeno era già presente nei quadranti del Centro Storico della Capitale, sembra che tali fenomeni oggi guardino anche nelle zone fuori dal I Municipio: pensiamo all’Hilton Roma Eur La Lama, accanto alla Nuvola di Massimiliano Fuksas.

Nuovi hotel di lusso a Roma: il Four Seasons

Tra gli hotel annunciati per il prossimo futuro, promette gran lusso l’apertura del Four Seasons. La struttura aprirà dentro Palazzo Marini, un edificio storico del XVII secolo situato a pochi passi da piazza di San Silvestro. L’hotel disporrà di 124 camere e suite, promettendo ai propri clienti eleganza e soprattutto raffinatezza. Inoltre, al suo interno avrà un lussuoso ristorante, un’incantevole spa e una piscina panoramica sul Centro Storico capitolino.

Hotel di lusso a Roma: il Mandarin Oriental

Grande attesa anche per l’apertura del Mandarin Oriental a Roma. La struttura aprirà i battenti a via Boncompagni, in una zona cullata tra corso d’Italia, Villa Borghese e soprattutto via Vittorio Veneto. Sarà un hotel ultratecnologico e che promette massimo confort ai clienti, con la disposizione di 111 camere e suite. Al suo interno vedrà un ristorante gourmet per pranzi e cene galanti, un centro benessere e una splendida terrazza panoramica sul Centro Storico della Città Eterna.