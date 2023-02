Roma “caput mundi”

Se New York è “La Grande mela”, Roma è sin dall’antichità “caput mundi”, letteralmente la capitale del mondo, cuore pulsante di uno dei più estesi imperi di tutti i tempi. Definita così da Marco Anneo Lucano prima e da Ovidio poi, la città eterna, oggi come ieri, è il centro nevralgico della vita politica, economica e culturale italiana, ma non solo: è uno scrigno di storia, siti archeologici, scorci suggestivi, detiene il primato per il numero di chiese presenti sul suo territorio e custodisce al suo interno lo Stato Vaticano. Trovare una definizione per Roma è un’impresa ardua, perché la sua identità così carica di stratificazioni e sfumature va oltre qualsiasi tipo di etichetta, di sicuro però è il sogno di tutti i viaggiatori che, almeno una volta nella vita, desiderano lasciarsi conquistare dai suoi luoghi senza tempo. Difficile vedere tutto il bello che questa splendida città riserva in un’unica volta, ma se avete una manciata di giorni a disposizione, ecco qualche suggerimento per entrare in contatto con l’essenza della città.

Il sussurro della Roma imperiale

E’ il simbolo della città, il più grande anfiteatro romano al mondo, il monumento più imponente che dall’antica Roma è arrivato fino a noi: parliamo del Colosseo. Noto come Anfitetaro Flavio, questa monumentale struttura ospitava manifestazioni pubbliche, battaglie navali e combattimenti tra gladiatori. Per entrare nel mood della Roma imperiale bisogna partire da qui, per poi imboccare Via dei Fori imperiali e immergersi nello spettacolare complesso architettonico che alterna edifici e piazze edificate tra il 46 a.C. e 113 d.C: era qui che si svolgeva la vita politica della città. Dopo una tappa per ammirare i Mercati di Traiano e più a nord la splendida Colonna Traiana, impreziosita dal fregio a spirale, si può risalire Via dei Fori imperiali per raggiungere il Vittoriano che si impone su Piazza Venezia: costeggiandolo si arriva alla Basilica di Santa Maria in Aracoeli. A questo punto sarete sul Colle del Campidoglio, una breve passeggiata vi permetterà di raggiungere l’omonima piazza: da qui potrete godervi la spettacolare vista sui Fori ed eventualmente raggiungere i Musei Capitolini, la struttura museale pubblica più antica del mondo.

Sulle strade del Barocco

Chi ama l’arte sacra, a Roma potrà perdersi tra chiese, dipinti preziosi e imponenti fontane. Per intraprendere un percorso che abbracci i luoghi più iconici del barocco cittadino il punto di partenza ideale è Piazza Navona. Realizzata sulle rovine dello Stadio di Domiziano, oggi visitabili da Via di Tor Sanguigna, la celebre piazza incastona due gioielli dell’arte italiana del XVII secolo: la Chiesa di Sant’Agnese in Agone, progettata da Francesco Borromini, e la spettacolare Fontana dei Quattro Fiumi, firmata da Gian Lorenzo Bernini. Commissionata da Papa Innocenzo X, quest’opera, su cui si impone il superbo obelisco Agonale, domina la piazza e rappresenta il Danubio, il Gange, il Nilo e il Rio de la Plata, i quattro corsi d’acqua associati ai continenti all’epoca noti. Un altro edificio sacro da non perdere durante una visita alla splendida piazza seicentesca è la Chiesa di Santa Maria della Pace: qui è possibile ammirare il suggestivo affresco che raffigura Sibille e Angeli e che porta la firma di Raffaello, non lontano potrete ammirare il Chiostro rinascimentale del Bramante, oggi elegante spazio espositivo. Una curiosità: in Piazza Navona c’è anche Pasquino, una delle più famose statue parlanti di Roma, che ci rimanda al XVI secolo, epoca in cui si diffuse tra i cittadini l’abitudine di attaccare alle sculture versi satirici rivolti alle autorità.

Il Vaticano

Altra tappa da non perdere durante un viaggio a Roma, naturalmente è il Vaticano. Probabilmente avrete bisogno di un paio di giorni per apprezzare appieno la Basilica di San Pietro e gli spettacolari Musei Vaticani, ma se avete tempo a sufficienza, potete concedervi anche una visita ai Giardini Vaticani costellati di grotte, fontane e monumenti.

Da Viale della Conciliazione, che si snoda dalla bellissima Piazza San Pietro, potrete poi dirigervi verso la possente fortezza papale di Castel Sant’Angelo e, seguendo il Tevere verso via della Lungara, arrivare fino al vivace e popolare quartiere di Trastevere: qui tra locali notturni e ristoranti che propongono la tipica cucina romana, potrete trascorrere una serata all’insegna della vibrante atmosfera della capitale.

Divertirsi nella città della “Dolce Vita”

Roma è anche la città della “Dolce Vita”, la beata mondanità che a cavallo tra gli anni ’50 e ’60 aveva il suo fulcro nella lussuosa Via Veneto. Oggi tra le eleganti vie dello shopping che da Piazza di Spagna arrivano a Via dei Condotti e a Via del Babuino è possibile trovare caffè e ristoranti che servono ricchi aperitivi e pasti dall’inconfondibile gusto romano, mentre gli storici teatri come il Sistina o il Salone Margherita offrono una variegata selezione di spettacoli e appuntamenti culturali.

Un drink prima del teatro e poi una gustosa cenetta in uno degli invitanti ristoranti della zona offrono la combinazione perfetta per un week end in città, mentre gli appassionati di giochi da casinò dovranno programmare la propria serata lontano dal centro: le migliori sale si trovano infatti tra Via Nomentana, Via Prenestina, o addirittura a Ciampino. In questi casi la soluzione migliore arriva dalle piattaforme digitali, spesso molto convenienti grazie ai bonus dei casinò online che offrono innumerevoli vantaggi.