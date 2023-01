Roma, la città dove si mangia meglio al mondo: TripAdvisor premia la Capitale

Un successo dopo l’altro, nel mondo. Roma viene insignita di una medaglia d’oro per la cucina e un ottimo quarto posto tra le destinazioni mondiali più famose. Del resto, diciamocelo, non si tratta di una novità in senso assoluto. Che la Capitale vanti molti primati, è cosa ben nota. Ma ora il riconoscimento avviene anche da parte di TripAdvisor nell’ambito della premiazione del Travellers’ Choice Best of the Best, la rassegna che classifica le destinazioni, le cose da fare, gli hotel e i ristoranti di tutto il mondo, quelli preferiti e omaggiati dai visitatori e dai turisti. La classifica viene stilata incrociando i dati che provengono dalle recensioni, dai commenti e dai punteggi ricevuti nei 12 mesi precedenti.

Sagre a Roma e nel Lazio a gennaio 2023: ecco dove

Roma, prima destinazione gastronomica secondo TripAdvisor

Per quanto riguarda la categoria ”destinazioni gastronomiche”, la vittoria è totale, e il trionfo assoluto: Roma infatti, per gli utenti della piattaforma in questione, sembrerebbe non avere rivali al mondo, battendo Creta (Grecia) e Hanoi (Vietnam). Firenze invece, si piazza solamente al quarto posto, mentre scorrendo la classifica troviamo anche la Francia, con Parigi. Insomma, meglio rimarcare il concetto: Roma stravince sulla cucina per gli utenti di TripAdvisor che la consacrano come migliore destinazione gastronomica dell’anno.

Quarta tra le città più famose al mondo

Nella categoria delle migliori città più famose invece, Roma si piazza al quarto posto, con in ordine di posizionamento Dubai (Emirati Arabi), Bali (Indonesia) e Londra (Regno Unito). Ecco invece la didascalia che ha accompagnato la proposta romana, che quest’anno ha guadagnato due posizioni rispetto alla premiazione dell’anno scorso: “Un giorno non è bastato per costruire Roma, ma non basterà neanche per girarla tutta. La città stessa è come la sala espositiva di un gigantesco museo all’aperto, un vero e proprio collage di piazze, mercati all’aperto, e siti storici sbalorditivi”.

Il commento di Gualtieri

Arriva, rapidamente, in queste ore anche il commento entusiasta del primo cittadino Roberto Gualtieri, che scrive: ”È un bel riconoscimento che conferma la qualità dell’offerta turistica e della nostra cucina, unica al mondo”. Entusiasta e galvanizzato anche Alessandro Onorato, assessore allo sport, turismo, moda e grandi eventi, che aggiunge: “Un risultato che è il frutto delle azioni di promozione che in questo anno abbiamo messo in campo con il sindaco Gualtieri per promuovere a livello internazionale Roma, le sue attrazioni storiche e monumentali e il calendario dei grandi eventi dello sport, della moda, della cultura e dei grandi concerti live”.