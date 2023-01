World Pizza Day: le pizzerie migliori e dove ‘festeggiarlo’ a Roma

World Pizza Day a Roma, quali sono le migliori pizzerie dove mangiarla? Nella Capitale non mancano di certo le insegne dove assaporare i piatti della tradizione, bere un buon caffè, magari in uno dei palazzi più storici e affascianti della Città Eterna, o mangiare una pizza nel quartiere “pop” di Centocelle. Ed è proprio la pizza la protagonista indiscussa della giornata di martedì 17 gennaio, data in cui si festeggia la giornata mondiale a lei dedicata. Ma dove mangiarla “a colpo sicuro” a Roma? Ecco una piccola guida che abbiamo preparato per voi per l’occasione.

Le migliori pizzerie a Roma e nel Lazio per festeggiare il World Pizza Day

Da dove partire se non dalle rinomate guide del Gambero Rosso? Come quelle citate ad esempio nell’ultima edizione pubblicata de le “Pizzerie d’Italia 2023” o in un altro articolo sempre della stessa guida enogastronomica. A questi due approfondimenti abbiamo quindi aggiunto ulteriori locali e ristoranti tra quelli più apprezzati dagli utenti (fonte: Tripadvisor).

Pizzeria Clementina Fiumicino

Casale Rufini Gallicano Nel Lazio

Mater Fiano Romano

Pizzeria Sancho Fiumicino

Lievito Pizza – Roma (Viale Europa, 339)

180g Pizzeria Roma a Centocelle (Via Tor de’ Schiavi, 53)

La Montecarlo (Vicolo Savelli, 13)

Pizza e Mozzarella (Via del Pié di Marmo, 32)

Casa Manco (Via Aldo Manunzio, 66c Testaccio)

Pizza Zizza Caffetteria Birreria (Via delle Fornaci, 11)

Pizzeria Italia dal 1987 (Corso d’Italia, 103)

Sapore di Roma (Via Arzana, 66)

Pizza Florida (Via Florida, 25)

Pizza della Madonna dei Monti

Che ne pensate di questo elenco? Conoscevate già questi locali della Città Eterna? Oppure ne conoscete altri? In ogni caso non ci resta che augurarvi buon World Pizza Day con l’auspicio, per chi potrà, di mangiarla nel proprio locale preferito.

Perché la giornata mondiale della pizza è il 17 gennaio

La pizza dal 2017 è stata dichiarata patrimonio immateriale dell’umanità dall’UNESCO e da allora si festeggia la ricorrenza della giornata mondiale a lei dedicata. Ma perché è stata scelta proprio la data del 17 gennaio? Il World Pizza Day è un omaggio alla tradizione napoletana: in questa data infatti si celebra la ricorrenza di Sant’Antonio Abate che è considerato il protettore dei fornai e dei pizzaioli. Quel giorno infatti i pizzaioli si concedevano un giorno di riposo per accendere, riunendosi, un falò di ringraziamento in onore del Santo.

Andrea Rapisarda e Luca Mugnaioli