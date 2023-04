Sagre a Roma e nel Lazio a maggio 2023: ecco dove e quando

Sagre a Roma e nel Lazio a maggio 2023. La primavera è arrivata, ed è entrata anche a pieno regime, dal momento che anche il mese di aprile ormai è quasi alle spalle, e domani è il primo maggio 2023. Si sente nell’aria: le giornate si allungano e, approfittando del bel tempo, in molti si dedicano alla classica gita fuori porta. Anche perché, a parte qualche eccezione, le temperature sono in netto rialzo un po’ ovunque. Insomma, con queste nuove coordinate, quale miglior modo di trascorrere il weekend se non quello di scegliere una bella sagra dove gustare del buon cibo?

Sagre a Ostia e Acilia: ecco quando e dove

Sagre a Roma e nel Lazio a maggio 2023

Che sia con la famiglia o con gli amici, o perché no anche da soli, feste e appuntamenti animeranno il prossimo mese ormai alle porte all’interno della nostra Regione. Ecco allora tutte le sagre a Roma e nel Lazio che si terranno a maggio 2023. Ecco una rassegna più o meno esaustiva delle migliori sagre da non perdere per questo mese, che potrete comodamente consultare continuando a leggere questo articolo!

Al via la 39^ edizione Fave e Pecorino a Filacciano

Nel piccolo e caratteristico Comune di Filacciano, a Piazzale della Fontana, lunedì 1 Maggio ospiterà la 39^ edizione all’insegna del gusto e della tradizione. Menù fisso a Piazzale della Fontana, mercoledì 1 Maggio ospiterà la 37^ edizione all’insegna del gusto e della tradizione. Assolutamente da non perdere.

Lunghezza ospita la Sagra delle pappardelle al sugo di cinghiale 2023

A Lunghezza, Roma, vi aspetta anche quest’anno, con la sua 6°edizione, la sagra delle pappardelle al sugo di cinghiale, un evento imperdibile all’insegna del gusto e del divertimento. L’indirizzo esatto per poter godere di tali prelibatezza è Via delle Cerquete, 15.

Festa del Narciso a Rocca Priora

A Piazza Umberto I, Rocca Priora, tutti i caratteristici vicoli del borgo medievale faranno da cornice alla Festa del Narciso. Ovviamente, il tutto accompagna da buon cibo: cucine all’aperto, stand enogastronomici, musica live, concorsi canori, animazioni per bambini e diversi mercatini artigianali. In questo caso le date e la località precisa non sono ancora state definite, nel caso controllare il sito ufficiale del Comune per rimanere aggiornati.

Sagra delle fragole a Palestrina

Infine, chiudiamo questa nostra breve rassegna con un altro evento certamente da non perdere, anche perché il periodo è proprio quello ideale per degustare tali prelibatezze primaverili. Il programma della Sagra della fragole a Palestrina prevede spettacoli e intrattenimento per tutta la famiglia, con musica ed esibizioni, sfilata della banda musicale e l’immancabile sfilata del carro delle fragole.