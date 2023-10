Sapete quali sono le 10 strade più belle di Roma?

Strade più belle di Roma, ecco quali sono le 10 più belle in assoluto di questa splendida città. Da vedere assolutamente.

Roma è senza ombra di dubbio una delle città più belle al mondo, con i suoi monumenti famosi in tutto il mondo e che attraggono milioni e milioni di turisti.

Roma è un vero museo a cielo aperto, e non sono solo i suoi monumenti a renderla così affascinante. In ogni dove infatti, ci sono piazze, strade e vicoli adornati di fontane, statue e palazzi storici meravigliosi.

Ma quali sono ad esempio, le strade più belle della Capitale? Ecco quali sono le 10 da non perdere se vi trovate in questa bellissima città.

Strade più belle di Roma, quelle da non perdere

Come abbiamo detto, sono tante le bellezze di Roma da trovare in ogni dove, tra cui le sue tantissime strade, strade spesso antiche e ricche di storia e simbolo della cultura romana.

Ma quali sono le più belle in assoluto? Beh, sicuramente se vi trovate a Roma, dovete assolutamente fare un salto in Via dei Condotti, una delle strade più conosciute, e anche tra le più frequentate dai turisti. La strada porta direttamente a Piazza di Spagna, e qua troviamo tantissimi negozi, per non parlare poi del periodo natalizio, durante il quale questa via si riempie di luci e colori.

Tra le strade più belle, troviamo anche Via del Cinque a Trastevere, che collega Piazza Trilussa a Via della Scala, anche questa tra le strade più frequentate di Roma, e centro della movida trasteverina. Imperdibile anche Via Margutta, tra Piazza del Popolo e Piazza di Spagna, e chiamata anche vicolo dei 100 pittori per gli artisti che vi passavano nel ‘900.

Vicino Via Cavour e Via Nazionale invece, troviamo Via Urbana, nel Rione Monti, una strada deliziosa che ospita negozi e botteghe storiche; mentre verso Via Casilina troviamo un’altra strada storica simbolo delle borgate di una volta: Via del Mandrione.

Altre strade assolutamente da vedere

La nostra lista con le strade più belle di Roma però, ovviamente non finisce qui. Da vedere assolutamente infatti, se vi trovate nella Capitale, anche Via Giulia, strada parallela al Lungotevere all’altezza di Ponte Sisto; una strada realizzata dal Bramante e voluta da papa Giulio II e che è sicuramente tra le più suggestive della città.

Al Parco dell’Appia Antica invece, troviamo la splendida Via consolare, una via ancora ben conservata da percorrere anche in bicicletta, e dalla quale godere di splendidi tramonti. Diversa Via del Pigneto, una via molto più caotica e frequentata, ma che comunque affascina anche con i suoi mercatini; oppure Via del Gazometro, sempre molto frequentata da giovani e piena di locali.

In ultimo, ma non per importanza, Via di Borgo Pio, un vicolo che porta a San Pietro, pieno di negozi di souvenir e ristoranti, molto apprezzato dai turisti ma anche dai romani.