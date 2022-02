Sciopero aerei venerdì 25 febbraio 2022, orari e fasce garantite

E’ stato indetto uno sciopero nazionale di 24 ore per quanto riguarda il trasporto pubblico locale nella giornata di venerdì 25 febbraio. Oltre a bus, treni e metropolitane hanno aderito anche diverse compagnie aeree, come KLM Royal Dutch Airlines e Air France. A comunicarlo è proprio l’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) sul suo sito ufficiale.

Sciopero trasporti 25 febbraio: compagnie aeree in protesta

Fermi gli aerei di KLM

Lo sciopero della compagnia KLM riguarderà il personale di terra che, a partire dalle ore 10.00 di venerdì 25 febbraio, smetterà di lavorare per protesta fino alle ore 14.00. Lo sciopero di 4 ore è stato annunciato sul sito ufficiale dell’ENAC, dove sono anche riportati i voli che resteranno fermi a causa dello sciopero:

KL 1601/1602 Amsterdam (EHAM) – Fiumicino (LIRF) – Amsterdam (EHAM)

KL 1623/1624 Amsterdam (EHAM) – Linate (LIML) – Amsterdam (EHAM)

Fermi gli aerei di Air France

Stessa cosa per quanto riguarda il personale di terra della compagnia aerea Air France. Anche loro inizieranno la protesta alle ore 10.00 e proseguiranno per 4 ore fino alle 14.00. dalle 10 alle 14 di venerdì 25 febbraio. Sul sito dell’ENAC è riportato l’elenco degli aerei che resteranno a terra a causa dello sciopero:

AF 1104/1105 Charles de Gaulle (LFPG) – Fiumicino (LIRF) – Charles de Gaulle (LFPG)

AF 1830/1831 Charles de Gaulle (FLPG) – Malpensa (LIMC) – Charles de Gaulle (FLPG)

AF 1012/1013 Charles de Gaulle (LFPG) – Linate (LIML) – Charles de Gaulle (LFPG).

Voli in arrivo nazionali e internazionali

In ogni caso sia KLM sia Air France garantiscono ai propri viaggiatori che “dovrà essere comunque assicurato l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero e il regolare svolgimento dei voli internazionali con orario stimato di arrivo entro mezz’ora dall’inizio dello sciopero”.

Fasce orarie garantite

Durante lo sciopero saranno comunque rispettate delle fasce orarie garantite per i viaggiatori, dalle 7.00 alle 10.00 e dalle 18.00 alle 21.00.