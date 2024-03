Ti sei mai chiesto qual è la strada più lunga del mondo? Ben 25 volte la lunghezza dell’Italia

Ecco dove si trova la strada più lunga del mondo: pronta ad accoglierci con affascinanti grattacieli e centri commerciali.

Il fascino delle strade in giro per il mondo. Dopo avervi parlato della Cristoforo Colombo tra Ostia e Roma, che risulta tra le arterie più lunghe d’Italia, oggi andiamo a vedere quelle da Guinness dei Primati. Panorami da urla, un spasso guidarle ma soprattutto la possibilità di far ammirare uno spettacolo ai tanti turisti che l’attraversano. Ecco dove abbiamo trovato la strada più lunga del mondo da percorrere in auto.

La strada più lunga del mondo: dove si trova

Per visitarla, dobbiamo caricare la nostra macchina sull’aereo o affittarne una fuori l’Aeroporto Internazionale di Toronto-Pearson, in Canada. La strada dei record si trova qui, in un luogo che proprio per questa caratteristica richiama migliaia di turisti da tutto il mondo per vederla e soprattutto percorrerla. L’arteria urbana promette divertimento assicurato, passando proprio all’interno della metropoli canadese con la sua vita notturna.

Alla scoperta della strada più lunga del mondo

Signore e signori, benvenuti sulla Yonge Street. Il nome, agli appassionati di cinema americano, non sarà per nulla nuovo. La strada, infatti, è stata teatro negli scorsi decenni di molteplici film, con i registi che hanno ricercato qui degli spettacolari scorci sui grattaceli illuminati, i particolari centri commerciali americani e soprattutto una vita notturna che non si esaurisce mai, ma anzi è un tratto distintivo di queste località .

La strada da Guinness dei Primati: ecco perché

La strada che attraversa Toronto si è guadagnata un posto nei Guinness dei Primati, arrivando a misurare la bellezza di 56 chilometri. Questa arteria collega tutta la città, snodando la mobilità della cittadina verso molteplici quartieri legati a quest’immensa metropoli canadese.

La storia della strada da record

A volerla fortemente, alla fine del Settecento, fu John Graves Simcoe. In qualità di primo governatore dell’Alto Canada, all’epoca colonia dell’Impero Britannico, tracciò la prima versione della Yonge Street nel lontanissimo 1793. Geograficamente e storicamente, la strada nasceva come un normalissimo sentiero boschivo, che aveva il compito di collegare il lago di Ontario alla zona rurale della Yonge Township, situata nell’area nord della città.

A partire dall’avvento del XIX secolo, la strada acquisì sempre maggiore importanza per l’esercito e i cittadini di quella regione del Nord America. Grazie alla posizione strategia nel ruolo di asse commerciale e residenziale. la Yonge Street vide un rapido e sorprendente sviluppo.

Cosa possiamo vedere in questa strada

La Yonge Street, oggi, viene definita il “microcosmo” all’interno di Toronto. Chi passeggia lungo la strada dei record, oggi può osservare magnifici edifici legati all’architettura contemporanea e del passato. Inoltre qui vi sono pregiate boutique di moda, ristoranti etnici, teatri e musei. Tanti sono i festival e gli eventi che si svolgono durante l’anno in questa strada, aumentando l’attrattività di quest’area ai turisti provenienti dai paesi stranieri.