Tour da brividi a Roma, ecco quali sono i luoghi misteriosi della città

Tour da brividi a Roma, tutti i luoghi più misteriosi da scoprire in città da visitare proprio nel periodo di Halloween.

La festa di Halloween si avvicina, e così la voglia di andare alla ricerca di luoghi misteriosi e da brividi. Ebbene, non tutti sanno che a Roma ci sono dei luoghi sconosciuti ai più ma davvero misteriosi, perfetti per un tour da brividi in questa città.

Luoghi anche all’insegna della cultura, e che quindi possono offrirci anche una panoramica più completa su Roma e la sue bellezze.

Ma andiamo subito a scoprire di quali luoghi stiamo parlando, e perché dovremmo assolutamente visitarli se vogliamo fare un tour da brividi nella Capitale.

Tour da brividi a Roma, i luoghi misteriosi da scoprire

Apparizioni presunte di fantasmi, musei da brividi e chiese inquietanti sono sono alcune delle situazioni che possiamo trovare a Roma se vogliamo fare davvero un tour da brividi per Halloween.

Partiamo ad esempio dal Museo delle anime del purgatorio, che si trova nella sagrestia della Chiesa del Sacro Cuore del Suffragio a Lungotevere; un piccolo museo con documenti e testimonianze sull’esistenza del purgatorio, tra le quali varie testimonianze di apparizioni di morti.

Rimanendo in tema di fantasmi, passiamo poi a Castel Sant’Angelo, dove si dice che ogni anno a metà settembre si aggiri il fantasma di una ragazza. Si tratta di Beatrice Cenci, una giovane nobildonna romana vittima di un padre violento che decise poi di uccidere; ma che fu poi per questo condannata a morte e decapitata proprio sul ponte Sant’Angelo.

Un altro luogo da visitare nel nostro tour da brividi a Roma, è la Chiesa di santa Maria della Concezione dei Cappuccini, in via Vittorio Veneto. Qui infatti, nella cripta, sono conservate le ossa di circa 4000 frati e utilizzate poi come decorazione della cripta stessa.

Altri luoghi misteriosi da visitare a Roma

La lista dei luoghi misteriosi da visitare a Roma però, non finisce qui. Se volete proseguire con il nostro tour da brividi infatti, potrete recarvi ad esempio il Museo degli orrori di Dario Argento, situato nei sotterranei del Profondo Rosso Store, in via dei Gracchi.

Si tratta di un museo da brividi interamente dedicato ai film del famoso regista, dove troverete anche materiali utilizzati davvero sul set dei film, il tutto con una voce di un fantasma che vi accompagnerà durante la visita.

Un altro luogo inquietante, anche se a dire la verità molto utile ancora oggi, è l’ospedale delle bambole in via di Ripetta.

Un negozio dove sono riparate bambole rotte, ma che in effetti risulta sempre un po’ inquietante, con teste di bambole o altre parti messe in vetrina.

In ultimo, da vedere anche il Museo Laboratorio della Mente, che si trova a Piazza di Santa Maria della Pietà, all’interno dell’ex manicomio. Qui troverete documenti sulla storia del manicomio di Roma, ma anche esposizioni virtuali che vi porteranno all’interno della mente di un soggetto malato per capirne il punto di vista.