Vacanza in crociera: perché scegliere le isole greche

Se il vostro sogno è sempre stato quello di partire per una vacanza in crociera, vi consigliamo di prendere in considerazione un itinerario alle isole greche. Si tratta di una destinazione molto popolare, soprattutto per coloro che partono dall’Italia e che desiderano trascorrere una vacanza che non sia solo mare ma che permetta anche di visitare città ed attrazioni storiche. Scegliere una crociera isole greche è senza dubbio un’ottima idea, specialmente se si parte con una compagnia rinomata come Costa Crociere che rimane la più consigliata in assoluto.

Vediamo però nel dettaglio alcuni buoni motivi per cui vale la pena preferire questa opzione e quali sono i vantaggi di una crociera alle isole della Grecia.

# Una varietà unica di paesaggi e scenari mozzafiato

Innanzitutto, fare una crociera alle isole greche significa scoprire una varietà infinita di paesaggi e scenari, sempre differenti e con caratteristiche uniche. Ciò che rende le isole greche così speciali è proprio il fatto che ognuna è diversa dall’altra, sia a livello naturalistico che per quanto riguarda le origini e la storia. Non si rischia dunque di annoiarsi durante una crociera alle isole greche e al contrario ogni giorno c’è qualcosa di unico da scoprire, visitare, ammirare.

# Offerte interessanti tutto l’anno

Tra le offerte crociere più interessanti in tutti i periodi dell’anno troviamo proprio quelle alle isole greche. Le principali compagnie, infatti, prevedono diversi itinerari e non è raro scovare delle promozioni particolarmente vantaggiose, per risparmiare qualcosa. Da non sottovalutare sono le offerte last minute, che non mancano mai e che permettono di partire anche all’ultimo minuto.

# Mare e spiagge da cartolina

Una crociera alle isole greche è l’ideale per gli amanti del mare, perché ci sono delle spiagge davvero incantevoli e dei fondali che hanno poco da invidiare ad altre località più costose e rinomate. Durante una vacanza di questo tipo, si può assaporare appieno il fascino del mare e scoprire anche quegli angoli che non sono raggiungibili via terra.

# Attrazioni storiche e culturali imperdibili

Il bello di una crociera alle isole greche è che non si tratta di una vacanza di solo mare, anzi. Da Atene a Santorini, da Mykonos a Creta, i monumenti e le attrazioni storico-culturali da visitare sono moltissime, dunque, non si rischia di certo di annoiarsi. Chi preferisce andare alla scoperta di edifici antichi, resti di civiltà del passato, scorci cittadini unici trova pane per i propri denti, senza per questo rinunciare a qualche giornata al mare.

# Partenze e arrivi in Italia

Infine, non bisogna sottovalutare l’aspetto pratico. Scegliere una crociera alle isole greche significa anche avere la possibilità di partire da un porto italiano come quello di Napoli o di Civitavecchia e questo è un vantaggio non da poco a livello organizzativo. Non si deve prendere un aereo per raggiungere la località di partenza e ci si può gestire in modo più semplice. La vicinanza delle isole greche inoltre consente di visitare molti più luoghi anche in una sola settimana di soggiorno, senza perdite di tempo.