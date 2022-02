Vacanza sull’Isola d’Elba: i posti più belli da vedere a Rio Marina

La costa orientale dell’Isola d’Elba è un concentrato di bellezza, luoghi da scoprire e meraviglie storiche: un esempio illustre in tal senso è quello offerto da Rio Marina, che accoglie chiese, monumenti, musei e spiagge. Insomma, ci sono davvero un sacco di motivi per decidere di venire in vacanza qui. Basti pensare al parco minerario, che con tutta probabilità rappresenta la più famosa delle attrazioni. Qui c’è un museo che accoglie una vasta gamma di minerali, con un migliaio di esemplari che arrivano da diverse zone dell’isola. Grazie alle escursioni guidate, poi, si ha la possibilità di esplorare le miniere di una volta, con le spiegazioni di un esperto del luogo.

Le altre location da non perdere

Avete mai sentito parlare del Mausoleo Tonietti? Si tratta di un edificio che non passa certo inosservato, vuoi per lo stile liberty che caratterizza il suo impianto architettonico, vuoi per il contesto in cui sorge, immerso nella vegetazione incontaminata. Come il nome lascia intuire, si tratta di una cappella sepolcrale la cui costruzione in passato venne commissionata dai Tonietti, una ricca famiglia del posto. Da vedere anche il Torrione del Porto, che si eleva negli immediati dintorni del porto di Rio Marina. Si tratta di una torre a base ottagonale, che venne innalzata nella prima metà del XVI secolo per fungere da sistema di difesa e di avvistamento rispetto alle eventuali minacce in arrivo dal mare.

Le spiagge di Rio Marina

Uno dei principali motivi per trascorrere una vacanza all’Isola d’Elba è rappresentata dalle sue spiagge, e Rio Marina da questo punto di vista non fa certo eccezione. Le sue coste sono fantastiche, e anche la bellezza del mare non ha eguali. C’è una vasta possibilità di scelta, tra il lungomare di Cavo e cala Seregola, senza dimenticare Vigneria, Topinetti, Porticciolo, le Fornacelle e cala dell’Alga. A proposito del lungomare di Cavo, in questa frazione di Rio Marina è presente un noto centro balneare, per altro molto attrezzato, proprio ai piedi del monte Grosso. I bambini amano la spiaggia di sabbia che si estende fino a capo Castello, location che accoglie anche i resti di una villa antica, e da capo Castello parte una scogliera che raggiunge capo della Vita.

Gli edifici storici

Edificio storico di Rio Marina è senza dubbio la Chiesa di San Rocco, che rappresenta il più importante luogo di culto del posto. Fu costruita nella seconda metà del Cinquecento per decisione del principe di Piombino, affinché i minatori che si spostavano dal continente all’isola per lavorare potessero disporre di un luogo di culto. Nel territorio comunale di Rio nell’Elba, ma comunque a pochi passi da Rio Marina, c’è invece l’Eremo di Santa Caterina: uno dei tanti eremi in cui ci si può imbattere sull’isola. Per raggiungerlo c’è bisogno di una escursione semplice e alla portata di chiunque: ne vale la pena, anche per poter entrare in contatto con una natura davvero variegata.

Un tuffo indietro nel tempo

Proseguendo il viaggio a ritroso nel tempo a cui ci si può dedicare grazie agli edifici storici di Rio Marina, merita di essere citata anche la Fortezza del Giove, forse un tempo conosciuta con il nome di Fortezza del Gioco. Si pensa che sia stata costruita intorno alla metà del Quattrocento, con l’obiettivo di consentire il monitoraggio sia dell’entroterra che del canale di Piombino. La villa romana di capo Castello, invece, è una delle tre ville di epoca romana che sono sopravvissute sull’isola. Oggi, in realtà, se ne possono vedere unicamente i resti, ma si può ipotizzare che all’epoca la residenza si affacciasse direttamente sul mare.

Tra mare e natura

Infine, si può menzionare l’Orto dei Semplici, un’altra destinazione ideale per un’escursione a Rio Marina e dintorni. A proposito, qui si trovano anche appartamenti e case vacanza sull’Isola d’Elba : vale la pena di approfittarne, per una vacanza molto meno costosa rispetto a quella che si potrebbe affrontare se si soggiornasse in albergo (e, per di più, con molta più privacy e intimità). Il viaggio in traghetto per arrivare a Rio Marina dura appena tre quarti d’ora, e nel corso della giornata le partenze sono regolari, dal mattino alla sera.