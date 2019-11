Vacanze a Folgarida: quando andare e dove alloggiare

Folgarida è una delle località del Trentino Alto Adige più rinomate, non solo per le vacanze estive, ma anche per quelle invernali. Infatti, questa cittadina si trova in una posizione strategica per gli amanti del trekking e delle escursioni in mountain bike, poiché è circondata dalle Dolomite di Brenta, nonché dal Parco dell’Adamello.

Inutile dire che la natura è meravigliosa ed in grado di regalare emozioni uniche. Tuttavia, quando arriva il freddo e la neve comincia a scendere, entrano in funzione gli impianti sciistici, che sono tra i più gettonati della regione. Dunque, è possibile pianificare la propria vacanza a Folgarida in qualunque periodo dell’anno, avendo la certezza di trascorrere momenti indimenticabili e di mettere al bando la noia.

Anche se bisogna dire che alcuni mesi sono meglio di altri per concedersi un soggiorno all’insegna del divertimento e delle attività all’aria aperta. L’importante è scegliere l’albergo giusto, in modo da avere la certezza di poter contare su un’accoglienza d’eccellenza e su validi servizi.

Soggiornare a Folgarida: tutti i consigli per trovare l’hotel ideale

Folgarida è una località turista ben organizzata. Infatti, sono disponibili strutture ricettive di ogni tipo, perfette per accontentare ogni tipo di vacanziero. Tuttavia, è bene fare attenzione, poiché non tutte le soluzioni proposte sono davvero valide. Per evitare di commettere errori e per avere la certezza di vivere una vacanza indimenticabile, è bene scegliere un hotel a Folgarida dotato di specifiche caratteristiche.

Di fatto, è fondamentale che sia provvisto di camere spaziose ed accoglienti, in modo da potersi rilassare e riposare al meglio. Tuttavia, è importante anche che il ristorante proponga una cucina genuina, a base di piatti locali, ma anche delle tradizione mediterranea, così da stupire il palato con sapori sempre nuovi.

Non bisogna dimenticare che le strutture migliori sono in grado di accogliere anche le famiglie con bambini piccoli al seguito, mettendo a disposizione spazi specifici per i più piccoli ed anche coinvolgenti attività di animazione. In questo modo anche i genitori hanno la possibilità di concedersi qualche momento di relax, magari nella Spa o nella piscina dell’albergo.

Concedersi una vacanza a Folgarida: i periodi migliori da valutare

Folgarida, come ricordato in precedenza, è una località accogliente tutto l’anno. Tuttavia, ci sono periodi in cui la natura riesce a regalare emozioni davvero uniche e le attività da svolgere sono più numerose. In estate sono tantissimi i turisti che raggiungono questo incantevole tratto del Trentino Alto Adige per godere dell’aria pura e frizzante, ma anche per trovare un po’ di refrigerio dalla calura delle grandi città.

A Folgarida le temperature sono ideali per cimentarsi in piacevoli escursioni all’aria aperta, a piedi o in mountain bike. Tuttavia, anche durante i mesi freddi è possibile rendere ogni giornata davvero speciale. Infatti, è possibile sciare, andare con lo snowboard, ma anche ciaspolare e praticare nordic walking.

Inoltre, è la stagione perfetta per visitare i castelli che popolano il Trentino e i musei, che permettono di conoscere gli usi ed i costumi locali, nonché la storia del territorio e l’arte moderna e contemporanea. Dunque, non esiste un vero e proprio periodo indicato per andare a Folgarida. Tuttavia, l’estate e l’inverno sono le stagioni di punta, dato che consentono di vivere maggiori avventure e di fare continuamente nuove esperienze.