Vacanze in barca: vi aspettano Italia, Croazia e Grecia

Quella in barca è sempre una vacanza affascinante, soprattutto se fatta in posti splendidi come l’Italia, la Croazia e la Grecia. Affidatevi a Nautal, azienda leader del settore del noleggio barche, dovrete pensare solo a vivere giorni di assoluto relax

Tre Paesi in cui vivere la vacanza in barca

L’estate si avvicina e ci si organizza il periodo di vacanza. Una delle soluzioni preferite per chi ama il mare è senza dubbio quella del noleggio barche, un esperienza da vivere insieme alla famiglia, al partner o agli amici in maniera indimenticabile. Di certo con il noleggio barche Italia avrete la possibilità di navigare liberamente per acque meravigliose, invidiate da tutti i turisti del mondo; tuttavia sono anche altre le destinazioni gettonate. La Grecia, ad esempio, ma anche la Croazia, con spiagge incantevoli e un mare da sogno

Non rinunciate a noleggiare una barca e cercate l’azienda giusta

Spesso però quello che frena l’organizzazione di una vacanza in barca è la paura di affidarsi a persone poco competenti. Bisogna così scegliere un’azienda leader del settore che possa garantire non solo l’imbarcazione ideale a seconda di quelle che sono le singole esigenze, ma anche personale qualificato. Grazie a skipper di alto livello infatti non dovrete fare altro che rilassarvi, godere del sole, fare un bel bagno rilassante e farvi accarezzare dalla brezza marina

Mare e coste italiani, le isole croate: un sogno per i turisti del mondo

L’Italia non ha certo bisogno di presentazione in termini di turismo, ogni anno sono milioni le persone che scelgono il noleggio barche in Italia per godere sì della bellezza del mare ma anche per visitare città, natura, paesaggi naturalistici che lasciano senza fiato. Un’esperienza per conoscere ancora meglio le tradizioni, gli usi e i costumi italiani anche attraverso la tradizione e il folklore. Con il noleggio barche in Croazia si scoprirà un territorio di cui non si sa molto ma che nasconde meraviglie. La vacanza in barca attraverso le coste e le isole croate è garanzia di unicità: parliamo di Pag, Krk, Vis e Cres, un mix tra divertimento giovanile e natura incontaminata e selvaggia

Il mare blu greco e la storia del Partenone

E il noleggio barche in Grecia? Il Paese ellenico è un’altra destinazione scelta per una vacanza da ricordare. Anche qui la storia si incrocia con la cultura. In questo caso spicca l’iconica città di Atene con l’Acropoli e il Partenone. La barca e il mare sono veicoli essenziali per sposare un periodo di riposo con le meraviglie che questi Paesi con le loro particolarità sanno regalare

Nautal, garanzia di un noleggio di alta qualità

Grazie ad anni ed anni nel settore del turismo nautico, Nautal è ormai una garanzia. Questa grande azienda garantisce professionalità e personale qualificato. Il servizio è molto semplice ma allo stesso tempo veloce e impeccabile. I prezzi del noleggio barche? La scelta del tipo di imbarcazione sarà fondamentale, in ogni caso in Italia si parte dagli 80€ al giorno della bassa stagione fino agli 840 € a settimana in alta stagione. In Croazia si parte dai 200€ al giorno e i 1.150€ settimanali e in Grecia il prezzo parte da 130€ al giorno sia in alta che bassa stagione.