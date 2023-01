Vacanze in Egitto: perché sempre più italiani scelgono questa meta

Almeno una volta nella tua vita hai sentito parlare di piramidi e magari hai avuto la voglia di visitarle. Chiunque abbia studiato a scuola la storia egiziana ha immaginato di passeggiare tra le piramidi. Del resto, sono uno dei più grandi misteri dell’umanità, ancora oggi nessuno è riuscito a dare una spiegazione plausibile su come siano state costruite e come siano riusciti a mettere insieme delle pietre di dimensioni giganti. L’Egitto è una vera e propria meraviglia del mondo antico.

L’Egitto non è però solo il Cairo con le piramidi, ma ci sono anche tantissime altre cose da fare. Basti pensare alla città di Giza, alle moschee, ai musei locali, i templi di Luxor, la biblioteca di Alessandria e le spiagge paradisiache a Hurghada e Sharm el Sheik.

Il paese ha un’incredibile rete alberghiera e gli hotel sono molto economici rispetto ad altri posti nel mondo. A Sharm el Sheik sono presenti dei resort fantastici, in cui si possono vivere dei giorni unici. Sono moltissimi gli italiani che ogni anno per le loro vacanze scelgono questa soluzione.

Una delle cose che più colpisce è la preparazione per il turismo. Ci vuole un po’ di pianificazione per visitare il paese, ma le agenzie locali e le persone che lavorano con il turismo di solito parlano diverse lingue, tra cui l’italiano, e sono molto organizzate. E tra i pacchetti di viaggio in Egitto più diffusi la crociera sul Nilo e piramidi è uno dei Tour Classici in cui potresti vedere le attrazioni più famose e importanti dell’Egitto.

Per muoversi è consigliabile utilizzare le navette della struttura in cui si soggiorna piuttosto che avventurarsi da soli. Il traffico, infatti, è particolarmente caotico ma i taxi sono molto economici.

Il cibo egiziano

Sono moltissimi i turisti che decidono di trascorrere le vacanze in Egitto per provare anche il cibo del posto. Il riso è molto usato e ci sono piatti deliziosi per accontentare palati diversi. Se hai mai mangiato cibo arabo, ti sentirai come a casa… C’è il kebbeh, potrai assaggiare il tipico panino all’uva, c’è il kebab.

Il Cairo ha molti deliziosi ristoranti internazionali e anche nelle città più piccole è sempre facile trovare una grande varietà di cibo. Il cibo di strada è anche particolarmente delizioso, però fai attenzione alle tante spezie. È consigliabile, in ogni caso, provare il cibo del posto per conoscere meglio le abitudini culinarie del Paese.

Un’esperienza nel deserto

Il clima nella maggior parte dell’anno è molto caldo quindi ti consigliamo di portarti sempre degli abiti leggeri. Se si visita l’Egitto non si può non venire a contatto con le lunghe distese di sabbia del deserto.

I turisti molte volte amano farsi un giro sui dromedari, accompagnati dalle guide e scattarsi delle foto tipiche con le lunghe tuniche bianche. Sono quei momenti che si ricordano per anni e si raccontano alle persone care.

Il popolo egiziano

Il popolo egiziano parla più lingue, è molto caloroso e ha una grande storia. Molti parlano più lingue, sono generalmente ben istruiti e colti ed è sempre molto interessante chiacchierare con loro. Sono molto ricettivi nei confronti dei turisti in generale. I bambini nelle città sono curiosi di conoscere persone diverse, ma nella maggior parte dei luoghi sono molto abituati a trattare con turisti provenienti da tutto il mondo. In alcuni luoghi, a causa della crisi, i venditori sono un po’ insistenti, principalmente vicino ai luoghi più turistici, ma basta dire un fermo no e se ne vanno.

Non ti resta che vivere l’Egitto con tutte le sue sfaccettature. Sarà un’esperienza assolutamente indimenticabile. L’unico consiglio che ti possiamo dare è quello di rivolgerti a dei viaggiatori professionisti che possano organizzare al meglio ogni tappa del tuo viaggio. In questo modo non ti perderai nessuna grande attrazione e potrai vivere in toto l’Egitto.