Vacanze in Grecia 2022: le isole da visitare quest’estate

Creta, Zante, Karpathos, Rodi: sono queste solo alcune delle isole greche che non puoi perderti se hai deciso di trascorrere le tue prossime vacanze in Grecia. Questa è una destinazione sempre più amata e ricercata dai viaggiatori di tutto il mondo che trovano qui sole, mare, città, storia, tradizioni e cucina, oltre a luoghi pazzeschi da scoprire.

Ora che le restrizioni post Covid si sono allentate è anche più semplice entrare in sicurezza in questa terra, godendosi tutto ciò che ha da offrire. Quindi, se vuoi trascorrere momenti piacevoli ed entusiasmanti per le tue vacanze in Grecia 2022 puoi rivolgerti ad una travel company online come Tramundi, sempre molto attenta ai desideri dei turisti, che potrà consigliarti tragitti speciali per scoprire le isole greche.

In questo modo, potrai imbarcarti su una nave e trascorrere una vacanza sulle isole Ionie. Ogni giorno una tappa diversa per esplorare la pittoresca isola di Meganissi; Atokos, un’isola disabitata e con un mare splendido, dai toni verde smeraldo; oppure la piccola e tranquilla Itaca, patria di Ulisse, o Zante, nota per le sue spiagge incontaminate e l’acqua cristallina.

Rodi

A proposito di luoghi incontaminati, c’è un’isola che sta entrando sempre di più nel cuore dei viaggiatori: si tratta di Karpathos, nel Dodecaneso, un luogo selvaggio, naturale e assolutamente meraviglioso, ricco di piccoli villaggi, ma anche botteghe tradizionali oltre a spiagge da urlo. Se ami il divertimento, non puoi trascurare l’idea di passare le tue vacanze a Rodi, la più grande delle isole Dodecano.

Qui puoi trovare, infatti, luoghi meravigliosi, spiagge in cui rilassarsi di giorno oltre ad una ricca vita notturna, grazie ai locali e alle discoteche presenti sull’isola. Un luogo perfetto se sei giovane o se ami ballare e trascorrere il tuo tempo divertendoti.

Kithnos

Stupenda per i suoi borghi colorati e pittoreschi è invece Kithnos. Si tratta di un’isola apprezzata soprattutto dai greci perché conserva il fascino della tradizione unito a ben 65 lidi di spiagge dalla sabbia fine – tra cui alcune raggiungibili solo in barca – in cui rilassarsi.

Spetses, invece, è la scelta ideale per chi ama il lusso. Questa isola verde, che si trova sulla costa del Peloponneso, è molto chic ed elegante. Le sue calette e spiagge più belle sono raggiungibili solo tramite nave, mentre il centro storico offre una passerella con boutique di lusso, oltre a hotel e resort di classe in cui poter alloggiare.

Creta

Infine, tra le più belle isole greche in cui trascorrere le proprie vacanze estive non può mancare Creta. Nota per essere la culla della civiltà minoica, questa isola è davvero molto affascinante anche dal punto di vista geografico.

Non solo le città qui raccontano le storie di civiltà passate, ma chi la sceglie come destinazione turistica può godere di meravigliosi scenari esotici, spiagge paradisiache e approfittare di escursioni tra la natura. Inoltre, Creta è famosa anche per la sua cucina tradizionale da gustare in uno dei ristoranti vicini al porto.