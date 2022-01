Vacanze no stress in Sardegna: scopri l’isola con i tuoi tempi

Anche le vacanze possono diventare stressanti, soprattutto se parti senza alcuna pianificazione e senza considerare per bene gli itinerari, le tappe e gli spostamenti che vorrai seguire. Per questo oggi non solo ti suggeriamo una meta più che rilassante ma ti consigliamo anche come viverla senza stress e, per l’appunto, con i tuoi tempi. Ci riferiamo alla Sardegna, l’isola relax per eccellenza con i suoi duemila chilometri di coste e l’entroterra verdeggiante e rigoglioso tutto da scoprire.

Porta con te l’auto

Quanto allo stress, invece, ti consigliamo di cliccare e scoprire quanto costa imbarcare la macchina per la Sardegna perché avere con te la tua auto sarà motivo di maggior tranquillità per i tuoi spostamenti. Se cerchi una vera vacanza relax, non vuoi sottostare ai tempi dei mezzi pubblici e, soprattutto, non vuoi trascinare i tuoi bagagli a mano tra una fermata e l’altra, e la miglior soluzione sarà proprio quella di portare con te la tua macchina.

L’isola del benessere

Non tutti sanno che la Sardegna è l’isola del reale benessere, con la “B” maiuscola, dal momento che si caratterizza per il più alto tasso di longevità al mondo. Sull’isola tutti vivono bene e più a lungo e gli isolani cercano di trasmettere questo benessere anche ai turisti, offrendo loro cibo genuino, ritmi poco frenetici e vita all’aria aperta.

Secondo le indagini sulle aree blu del mondo, quelle a più alto tasso di longevità, la ragione di questo benessere risiede nello scarso o nullo tabagismo, nell’attività fisica moderata e costante dovuta all’uso frequente di spostarsi a piedi e l’assunzione di legumi e alimenti freschi, stagionali e genuini.

In un quadro così invitante e rilassante non possiamo far altro che suggerirti di ipotizzare un itinerario e di goderti la vacanza cercando di adeguarti allo stile di vita isolano per comprenderne le ragioni dietro cui si cela questo avvolgente benessere.

L’accoglienza al primo posto

Se deciderai di visitare la Sardegna imbarcando la tua auto avrai sicuramente molto più tempo per gestire le mete da visitare ed i tempi dedicati agli spostamenti. Se hai almeno due settimane potresti anche riuscire a visitarla tutta, da nord a sud, passando da Olbia a Cagliari optando per le tappe intermedie nell’entroterra o scoprendo la costa comune per comune.

A prescindere dalle tappe che desidererai inserire nel tuo itinerario di scoperta dell’isola ti troverai sempre dinanzi ad un popolo estremamente rispettoso ed accogliente, anche in alta stagione quando le temperature si alzano e i posti si affollano.

L’accoglienza sarda, tuttavia, è fondata su tradizioni e rispetto reciproco e non ammette atteggiamenti selvaggi e distruttivi nei confronti dell’isola. Gli isolani amano e difendono la propria terra strenuamente e non tollerano anche il minimo atteggiamento vandalistico.

Questo è dovuto soprattutto alla volontà di chiudere talune spiagge come quella rosa dove i turisti erano soliti rubare la sabbia causando enormi danni al micro-ecosistema marino. Se vorrai visitare la Sardegna e goderne appieno il suo fascino senza tempo, quindi, ti suggeriamo di rispettarla e di lasciare ogni posto che visiterai proprio come lo hai trovato.