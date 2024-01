Weekend 27 e 28 gennaio a Roma: tutte le iniziative per i bimbi da 0 a 3 anni

Dove andare a Roma con i bambini nel weekend? Tantissimi appuntamenti in questo fine settimana che segna l’inizio del periodo di carnevale. Musei, iniziative, letture animate ed eventi: scopriamo insieme i migliori luoghi della Capitale a misura di bambini. Anche piccolissimi.

Arriva il weekend. Temperature non troppo rigide, bel tempo (sembrerebbe), e dunque quale migliore occasione per portare i propri figli a fare una passeggiata? Roma offre tantissime possibilità anche se si hanno bambini piccolissimi: ogni settimana infatti sono tante le iniziative organizzate nella città eterna in grado di cogliere trasversalmente un po’ tutti i gusti.

Dove andare nel fine settimana con i bambini a Roma: eventi

Facciamo intanto una rapida panoramica. Innanzitutto non possiamo non partire da alcuni evergreen: le passeggiate nelle ville e nei parchi di Roma, l’ideale, specie con il sole, per un pic-nic. Si parte da Villa Borghese per arrivare a Villa Pamphilj, ma sono chiaramente soltanto due esempi dell’enorme offerta che offre la Capitale (il parco dell’Appia Antica, la Villa Celimontana, o Villa Ada, insomma le alternative non mancano). Questo weekend tuttavia, l’ultimo di gennaio, ci sono alcune iniziative specifiche che vale la pena scoprire insieme.

E’ questo il caso del Bioparco con un evento dedicato ai bimbi da 0 a 5 anni che si svolgerà in due fasce orarie domenica. C’è poi il Color Hotel a Fiumicino dove i più piccolini (fino a 4 anni) entrano gratis. E ancora. Da non perdere il Museo Explora vicino a Piazza del Popolo – con un’area interamente dedicato agli 0-3 – oppure le letture animate e gli spettacolini a teatro.

Di concerto con mamma e papà al Bioparco: l’evento domenica 28

Partiamo dall’appuntamento segnalato al Bioparco di Roma. Si tratta di un’esperienza particolare con i bambini che potranno sperimentare ritmi e melodie dal mondo attraverso la voce e il movimento. L’attività è a numero chiuso su prenotazione (info@concertoconmammaepapa.it, Tel.: 347.0960533). Due i turni previsti: 10.30 o 11.30. A seguito dell’attività la giornata può proseguire con la visita al parco usufruendo di una convenzione per il biglietto.

Color Hotel a Fiumicino: bimbi 0-4 non pagano

Se invece volete “colorare” (letteralmente!) il vostro fine settimane il luogo che fa per voi è il Color Hotel, un museo interattivo situato al primo piano del centro commerciale The Wow Side a Fiumicino (l’ex Parco Leonardo, ndr). Qui vi aspettano 4.000 mq di puro divertimento: un mondo tutto da scoprire con una mega sala giochi, attività uniche e sorprendenti tutte da scoprire nelle 11 ambientazioni visitabili. Gli orari del sabato e della domenica vanno dalle 10 alle 21. E’ consigliata la prenotazione (per fascia oraria). Biglietti a partire da 10 euro: la fascia 0-4 è gratuita previa prenotazione.

Il museo Explora: un’area dedicata agli 0-3

Il museo Explora, vicino la metro Flaminio, è poi una delle classiche location da non perdere. Tante attività a misura di bambino, suddivise per fasce d’età, rendono unica questa struttura. Gioco ma anche educazione, scienza e socialità: ogni attrazione, con il supporto dei genitori, aiuta i bimbi ad imparare qualcosa su valori imprescindibili quali il rispetto dell’altro, la lotta alla disparità di genere, il contrasto agli stereotipi.

Il divertimento poi di certo non manca: i piccoli potranno guidare un treno, salire sul camion dei pompieri, fare la spesa in un supermercato allestito di tutto punto (c’è anche una super cucina) e giocare con gli immancabili esperimenti scientifici. E per i piccolini (0-3) c’è un’intera area riservata: i turni sono di 1 ora e 45 minuti ciascuno (dalle 10.00). I bimbi 0-12 mesi non pagano.

Gli altri appuntamenti a Roma nel fine settimana

Di seguito qualche altro spunto per il fine settimana: